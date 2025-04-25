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«Корпорация МСП» запустила социальную сеть для малого и среднего бизнеса

«Корпорация МСП» запустила на цифровой платформе МСП.РФ социальную сеть для предпринимателей. Более 1,2 млн пользователей в личных кабинетах стала доступна функция создания публичных страниц с информацией о своем бизнесе и возможность общения между собой в специальном мессенджере. Это предоставит бизнесу дополнительные возможности для продвижения и будет способствовать развитию связей внутри делового сообщества. Пользователями МСП.РФ на сегодняшний день являются более 1,2 млн предпринимателей и самозанятых граждан, каждый из которых при регистрации проходит верификацию через «Госуслуги». Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП».

«Новый функционал цифровой платформы по созданию публичных страниц бизнеса фактически позволяет предпринимателям бесплатно создавать сайты-визитки своих компаний. А интегрированный мессенджер дает возможность устанавливать деловые контакты для сотрудничества и кооперации. Интерфейс соцсети помогает осуществлять поиск партнеров, делиться новостями, налаживать связи между предпринимателями из разных регионов для решения общих задач. Это очередной шаг к созданию на базе МСП.РФ цифровой экосистемы для малого и среднего бизнеса, которая станет не только единым окном, где собраны различные сервисы и инструменты развития, но и точкой притяжения предпринимательского сообщества», — отметил генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.

На МСП.РФ доступны около 30 онлайн-сервисов, в том числе бесплатное обучение, конструкторы документов, регистрация товарного знака, проверка контрагента, а также получение финансирования с использованием федеральных и региональных мер поддержки. Благодаря полной цифровизации процесса, все этапы — от подачи заявки до подписания акта о предоставлении услуг — можно пройти онлайн, без необходимости личного посещения региональных органов власти или организаций инфраструктуры поддержки бизнеса.

Цифровая платформа МСП.РФ запущена в начале 2022 г. совместно с Минэкономразвития России.

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