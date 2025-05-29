Более 800 тыс. раз предприниматели использовали цифровой профиль на МСП.РФ

С момента запуска цифрового профиля предпринимателя на цифровой платформе МСП.РФ данные из него более 800 тыс. раз использовались малым и средним бизнесом для получения различных мер поддержки и сервисов. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП».

«Цифровой профиль предпринимателя на МСП.РФ – это по сути бизнес-аватар, который содержит данные о бизнесе. Зная их и требования, предъявляемые к получателям поддержки, МСП.РФ из всего спектра инструментов развития подтягивает те, которые подходят конкретному предпринимателю. Благодаря такому проактивному подбору предприниматели, активировавшие цифровой профиль, получают не только адресно подобранные меры и услуги, но и могут узнать стоп-факторы, которые необходимо устранить, чтобы заявка была одобрена», – отметил генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.

Цифровой профиль формируется на основе сведений из более чем 10 федеральных органов власти, что облегчает заполнение форм заявки на получение мер поддержки.

«В первую очередь это касается финансовых мер, льготных кредитов, где необходимо указать большое количество финансовых сведений. Например, используя цифровой профиль можно исключить более 30 полей в анкете на получение льготного лизинга или микрозайма, а также не нужно самостоятельно прикреплять порядка 10 документов. Это существенно снижает время на заполнение заявки. К тому же, данные из госисточников упрощают проверку заявителей со стороны банков», – отметил Александр Исаевич.

В 2024 г. цифровой профиль предпринимателя дополнен информацией из блокчейн-платформы ФНС России. Также добавлены сведения об аккредитации ИТ-компаний, лицензиях, транспорте, задолженности по налогам и сборам, производимой промышленной продукции.

Пользователями цифровой платформы МСП.РФ, разработанной «Корпорацией МСП» и Минэкономразвития, за три года стали более 1,3 млн россиян – предпринимателей, самозанятых граждан и тех, кто планирует начать свое дело. Количество сервисов для малого и среднего бизнеса выросло с 8 до более чем 35.