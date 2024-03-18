Факторинговая компания привлекла 20 млн руб. за два часа через платформу резидента «Сколково»

Инвестиционная платформа Lender Invest, резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), за два часа привлекла 20 млн руб. для факторинговой компании Global Factoring Network. Инвесторы – физические и юридические лица, ИП. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Проинвестирована довольно узкая ниша финансирования – факторинг. Компания Global Factoring Network является не только финансовым агентом, но и эмитентом на бирже ценных бумаг, имеет подтвержденный кредитный рейтинг «ruВ+» от агентства «Эксперт РА». Предварительная запись заявок на финансирование была закрыта за несколько часов в день анонса займа на платформе резидента.

Татьяна Сидоренко, руководитель направления по работе со стартапами Sk Fintech Hub: «На сегодняшний день в портфеле Sk Fintech Hub четыре компании, формирующие рынок краудлендинга и привлекающие десятки миллиардов рублей в малый и средний бизнес. И тот рекордный результат, что показала работа платформы Lender Invest, является еще одним подтверждением динамично развивающегося рынка, в котором мы видим рост интереса как со стороны бизнеса, так и со стороны инвесторов».

Алексей Примаченко, управляющий партнер Global Factoring Network: «Global Factoring Network за последние годы даже в моменты турбулентности на финансовом рынке, ни на один день не останавливал финансирование отечественного малого и среднего бизнеса. В 2023 г. мы выросли на 58% и достигли 2,3 трлн руб. Этому способствовала трансформация в экономике, изменение логистических цепочек и экономического ландшафта, параллельный импорт, импортозамещение. Это важно и для опытных предпринимателей, и для начинающих. Факторинг для них – надёжный инструмент отсрочки платежа, увеличения возможностей для продажи товаров и оказания услуг в большее число регионов. Начало 2024 г. на нашей платформе показало 20% увеличение спроса на факторинговое финансирование. Здесь важно подчеркнуть, что рост связан не с запросами крупных концентрированных игроков рынков, а активностью малого и микробизнеса. Мы делаем упор на региональное микро-, малое и среднее предпринимательство, кто запускает новые продуктовые линейки, расширяет ассортимент, запускает новый бизнес, потому что ему постоянно требуется новые оборотные средства».

В 2024 г. краудлендинговая платформа Lender Invest ставит для себя цели по росту кредитного портфеля до 2 млрд руб. и выводу новых продуктов для частных и институциональных инвесторов. В 2023 г. зарегистрировано более 8000 инвесторов, собрано более 900 млн руб. для российского бизнеса, средняя доходность портфеля займов составила – 27,2%, общая дефолтность – 0,2%.

Дмитрий Исаков, основатель инвестиционной платформы Lender Invest: «Каждый месяц мы наблюдаем приток новых инвесторов и заемщиков на рынок краудлендинга. Год к году индустрия коллективных инвестиций с помощью крауд-площадок активно растет и развивается. Более крупные инвесторы стали обращать внимание на краудлендинг, потому что на платформах привлекают финансирование не только мелкие предприниматели, но и крупный бизнес, который является эмитентами облигаций на Московской Бирже. У нас непростой отбор среди заемщиков на платформу. Наша цель – это самый низкий уровень дефолтности среди всех игроков рынка краудлендинга. Поэтому мы целимся в средний и крупный бизнес, где изначально ниже риски и выше финансовая дисциплина, и стабильность».

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«Сколково» – российский инновационный центр. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «РапидБио», «Моторика», Whoosh, «Стереотек», OVISION, «Яблочков» и др. Выручка резидентов «Сколково» увеличилась по сравнению с 2022 г. и по прогнозу к концу 2023 г. превысит 500 млрд руб. На 1 марта 2024 г. число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 4000. Количество рабочих мест в экосистеме достигло 85 тыс.