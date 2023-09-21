Малый бизнес привлек более 100 млн руб. через платформу резидента «Сколково»

В августе 2023 г. предприниматели, нуждающиеся в средствах на развитие бизнеса, получили от частных инвесторов более 100 млн руб.— такими показателями поделилась краудлендинговая платформа Lender Invest, резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ). Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Краудлендинговые платформы предлагают бизнесменам деньги от частных инвесторов. Заемщикам не приходится ждать одобрения кредита и довольствоваться отведенной банком суммой. По данным Ассоциации операторов инвестиционных платформ и компании «Мани френдс», рынок краудлендинга вырос на 77% за 2022 г.

Дмитрий Исаков, основатель и генеральный директор Lender Invest: «Рынок краудлендинга стремительно растет. И мы не отстаем от коллег. В марте 2023 г. мы начали финансировать поставщиков российских маркетплейсов и запустили продукт: оборотный заем для селлеров на срок шесть месяцев. В мае с помощью платформы было привлечено 20 млн руб. инвестиций, и всего за три месяца эта цифра умножилась в пять раз».

Инвестор может самостоятельно определять не только сферу финансирования, но и заемщика, в дело которого ему интересно вложить деньги. Платформа предлагает пользователям уникальное по сравнению с нишевыми конкурентами предложение — инвестирование в быстрорастущий рынок селлеров маркетплейсов.

Павел Новиков, исполнительный директор Sk Fintech Hub: «Сумма инвестиций, которую малые предприятия получили через Lender Invest, говорит о востребованности подобных сервисов на российском рынке. Важную роль в достижении столь крупного объема инвестиций играют также высокотехнологичность, удобство и подход, который предоставляет наш участник. Кроме того, “Сколково” рад быть площадкой для развития таких важных FinTech-инициатив, направленных на поддержку российских предпринимателей и экономики в целом».

Lender Invest внедряет в коммуникацию с клиентом все больше новых сервисов — оптимизированный сайт, мобильное приложение и собственное комьюнити инвесторов, где последние делятся своим опытом и обсуждают реальную доходность.

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«Сколково» – российский инновационный центр. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и др. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «Биорг», «Рапидбио», «Моторика», Uchi.ru, «Якласс», VisionLabs, «Вокорд», «С-инновации», «Гепатера», «ЦРТ инновации», «Спутникс» и др. В 2022 г. выручка резидентов «Сколково» увеличилась почти на 42% по сравнению с 2021 г. и составила 351,9 млрд руб. На конец 2022 г. число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 3500. Количество рабочих мест в экосистеме превысило 79 тыс.