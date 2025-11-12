Платформа Lender Invest подвела итоги октября 2025 г.: число инвесторов и портфель удвоились за год

Инвестиционная платформа Lender Invest подвела итоги октября 2025 г. и отметила стабильный рост по основным направлениям. За месяц компании-получатели инвестиций привлекли более 271 млн руб., а количество зарегистрированных инвесторов превысило 20 тыс. Об этом CNews сообщили представители Lender Invest.

Ключевые результаты октября 2025 г.

В октябре 2025 г. общая сумма инвестиций на платформе составила 271,3 млн руб. Текущий портфель займов платформы достиг 1,35 млрд руб., увеличившись более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.

Средняя ставка по займам в октябре 2025 г. составила 23,5%. При этом уровень просрочки по портфелю остается на минимальных значениях: NPL 1–30 дней (займы с просрочкой от 1 до 30 дней) – 0,2%; NPL 30–89 дней (просрочка от одного до трех месяцев) – 0,53%; NPL 90+ (просрочка свыше 90 дней) – 12,18%; Дефолтность (невозврат) – 0,16%.

С начала 2024 г. совокупный объем инвестиций в займы, облигации, ЗПИФы и pre-IPO акции на Lender Invest составил более 3 млрд руб.

Динамика по кварталам 2025 г.

Компания демонстрирует динамику роста в течение года: в I квартале 2025 г. объем выданных займов составил 448 млн руб. при средней ставке 29,6%, во II – 606 млн руб. (включая 10 млн руб. в облигациях) при ставке 28,5%, а в III квартале 2025 г. – 1,03 млрд руб. с учетом облигаций, ЗПИФов и акций pre-IPO при средней ставке 26,3%.

Плавное снижение ставок связано с началом цикла смягчения денежно-кредитной политики ЦБ и общим трендом на снижение доходности на рынке. Одновременно это отражает фокус платформы на формирование зрелого портфеля, где приоритет отдается качеству заемщиков и устойчивости инвестиционных стратегий. При этом доходность оферт в среднем дает премию к ключевой ставке на уровне +8-10%, что позволяет сохранять и расширять интерес инвесторов к продуктам компании даже в условиях общего снижения процентных ставок в экономике.

Всего с 1 октября 2024 по 31 октября 2025 гг. предприниматели получили через платформу 3,05 млрд руб. инвестиций, включая: 2,63 млрд руб. (86%) – займы; 245,7 млн руб. (8%) – облигации; 143,1 млн руб. (5%) – инвестиции в ЗПИФ; 40 млн руб. (1%) – акции pre-IPO.

Основной интерес инвесторов по-прежнему сосредоточен на прямом финансировании бизнеса, при этом расширение продуктовой линейки платформы стимулирует рост спроса на новые альтернативные инструменты.

Рост базы инвесторов

За год число инвесторов на платформе Lender Invest увеличилось почти вдвое: с 10,8 тыс. инвесторов в октябре 2024 г. до 20 тыс. в октябре 2025 г.

«Двукратный рост числа инвесторов за год отражает не только укрепление позиций Lender Invest на рынке, но и общий интерес к краудлендингу как к прозрачной и доступной форме вложений. Мы отмечаем устойчивый интерес к инвестициям в реальный бизнес, несмотря на турбулентность рыночных условий. Мы видим большой потенциал в этой нише и продолжаем развивать продукты, где сочетаются прозрачность, контроль рисков и высокая доходность альтернативных инвестиций», — отметил Дмитрий Исаков, генеральный директор Lender Invest.