«Тилтех капитал» инвестирует 1 млрд рублей в проекты на потребительских рынках

Фонд «Тилтех капитал» планирует инвестировать около 1 млрд руб. в проекты, работающие на потребительских рынках (розничная торговля, производители, медицина, образование, цифровые платформы и пр), в предпринимателей и команды, которые погружены в операционный менеджмент на основе современных управленческих практик.

В фонде планируют распределить средства между рядом компаний в течение ближайших 6-9 месяцев. Сумма инвестиций — от 15 до 350 млн руб. Заявки от претендентов принимаются через сайт фонда. Также питч можно отправить лично инвестиционным менеджерам на почту и через социальные сети.

«Тилтех капитал» — российский инвестиционный фонд, инвестирующий в предпринимателей и бизнес будущего, построенный на технологиях и современных управленческих практиках. Фонд основан в 2017 г. при поддержке компаний «Агама», «Вкусвилл» и «Химрар».

В течение 2020 г. фонд уже инвестировал около 1 млрд руб. в компании, работающие на потребительских рынках. В числе них бренд одежды Dorogobogato, бренд товаров для сна Blue Sleep, сервис доставки «последней мили» для бизнеса «Чекбокс», а также другие проекты.

В фокусе фонда находятся компании, которые смогли адаптироваться к кризису, вызванному ограничениями в связи с пандемией коронавируса, а также продемонстрировавшие стабильный рост и прибыльность.

Фонд намерен выдавать конвертируемые займы и прямые инвестиции в капитал в обмен на миноритарную долю в проектах.