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Райффайзенбанк подключил S7 Airlines к СБП

ИТ в банках

Райффайзенбанк подключил к приему оплаты через Систему быстрых платежей (СБП) первую авиакомпанию – S7 Airlines. Теперь клиенты S7 смогут оплачивать билеты и другие услуги через СБП, что повышает безопасность и удобство платежа.

Авиакомпания S7 в кратчайшие сроки провела техническую интеграцию с сервисом. Для проведения платежа на сайте S7 используется технология динамического QR-кода: пассажиру достаточно отсканировать QR-код при оплате услуг, после чего система автоматически направит его в мобильное приложение банка, поддерживающее СБП, для подтверждения оплаты.

В ближайшее время S7 также реализует возможность оплаты через собственное мобильное приложение – при таком сценарии оплата будет проводиться по так называемому мгновенному счету. Сканирование QR-кода не потребуется: пассажир в приложении S7 выбирает вариант оплаты через СБП, после чего система мгновенно переводит его в приложение банка для подтверждения платежа.

«Райффайзенбанк активно интегрирует оплату по QR-коду с компаниями из разных секторов экономики и готов адаптировать сервисы СБП под конкретные запросы корпоративного бизнеса. Наш опыт взаимодействия с S7 оказался очень позитивным: авиакомпания буквально за несколько дней провела интеграцию, в очередной раз подтвердив статус одного из лидеров рынка. Подключение к СБП позволит S7 значительно снизить комиссию за онлайн-платежи, а также повысить уровень сервиса для своих клиентов. Мы рассчитываем, что компания в ближайшее время оценит преимущества СБП и сотрудничества с Райффайзенбанком», – сказал Георгий Коннов, руководитель направления по развитию электронной коммерции Райффайзенбанка.

«Мы всегда стремимся сделать взаимодействие путешественников с S7 Airlines максимально удобным. Новый способ оплаты авиабилетов оценят все, кто привык к бесконтактным платежам. Это быстро и надежно: выбрать билет можно на сайте s7.ru, а провести оплату уже в мобильном приложении банка. Мы признательны коллегам из Райффазенбанка, что подключили нас в числе первых своих партнеров», – отметила Екатерина Дмитрук, генеральный директор S7 Travel Retail.

Подключение сервиса по оплате с помощью QR-кода позволяет бизнесу в несколько раз понизить комиссию за прием платежей. В зависимости от категории компании она составит от 0,4% до 0,7%.



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