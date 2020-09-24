S7 Airlines запускает собственное приложение на новой платформе «Сбера» – SmartMarket

S7 Airlines, участник глобального авиационного альянса oneworld, стала одним из первых партнеров «Сбера», получивших доступ к новой платформе SmartMarket. Она позволяет создавать приложения для семейства виртуальных ассистентов «Салют» — SmartApps. Первыми решение S7 Airlines смогут оценить владельцы медиаприставки SberBox.

Пользователи SberBox смогут приобрести авиабилеты S7 Airlines, открыв приложение вручную или обратившись голосом к виртуальному помощнику.

Дополнительный сценарий – бронирование перелета прямо во время просмотра кино в стриминговом сервисе ОККО. «Салют» распознает место действия фильма и ненавязчиво сообщит о нем зрителю: выведет в угол экрана небольшую метку с локацией. Нажимая на нее, можно перейти к оформлению билета. Прямо на экране пользователь сможет выбрать дату вылета, удобный по времени рейс S7 Airlines, тариф и оплатить бронирование.

Кроме того, в приложении S7 Airlines будут доступны семь аудиовизуальных подкастов, идеальных для прослушивания перед сном. Ролики с ambient-композициями напоминают при прослушивании о самых разных местах на планете. Ночь на морском берегу в Таиланде – это шум волн, шелест пальм, щебет птиц, в палатке в лесу на Алтае – треск костра, шум реки, шорохи животных, а ночной перелет на самолете – шум двигателей, чуть слышные сквозь сон объявления бортпроводников.

Специально для детской аудитории пользователей SberBox S7 Airlines подготовит познавательные научно-популярные мультики об авиации. В легкой развлекательной форме дети смогут узнать, как устроен самолет и почему он поднимается в небо.

Помимо медиаприставки SberBox, до конца 2020 г. приложение S7 Airlines будет доступно на смарт-дисплее SberPortal.