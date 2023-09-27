«Аксиома-софт» реализовала проект по созданию автоматизированной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью S7 Airlines

Компания «Аксиома-софт» реализовала проект по созданию автоматизированной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью S7 Airlines на 400 рабочих мест.

До внедрения сотрудники АО «Авиакомпания «Сибирь» работали с учетной системой зарубежного вендора, которая не поддерживала актуальные требования законодательства РФ в части бухгалтерского и налогового учёта. Из-за этого требовались дополнительные расходы на регулярное обновление функциональности для соответствия стандартам РСБУ, НУ и МСФО.

Специалисты «Аксиома-софт» решили проблему, создав автоматизированную систему управления финансово-хозяйственной деятельностью на базе «1С:Управление холдингом».

В ходе внедрения АСУ ФХД был реализован универсальный механизм интеграции со всеми локальными системами S7 с использованием брокера сообщений Kafka. Также специалисты оптимизировали производительность под специфику работы компании и доработали системы внутренней отчётности.

В ходе реализации проекта были достигнуты следующие результаты: создана и введена в промышленную эксплуатацию АСУ ФХД по следующим подсистемам: «Бухгалтерский и налоговый учёт», «Учёт по МСФО», «Казначейство», «Управленческий учёт»; разработаны инструменты миграции и внесены первичные данные (остатки и НСИ) необходимые для начала промышленной эксплуатации АСУ ФХД; обеспечена прозрачность и контроль процессов управления хозяйственной деятельностью; сокращено время на подготовку регламентированной и управленческой отчетности; обеспечена консолидация отчетности холдинга, реализованы формы управленческой отчетности, в том числе балансовые показатели в управленческой отчетности; обеспечена замена устаревшего ПО без потери функциональности учетной системы.

«Только в 2022 г. рейсами S7 воспользовались 16 млн пассажиров. Для компании такого масштаба постоянные обновления зарубежной системы учета требовали высоких затрат, — сказал Вадим Клебанов, генеральный директор S7 Airlines. — Реализация проекта помогла сократить расходы на 30%. Кроме того, получение управленческой и регламентированной отчетности в авиакомпании ускорилось на 60% и 80% соответственно».