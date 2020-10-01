Робот-дезинфектор начал работать в якутской школе

Модернизированные роботы-дезинфекторы, созданные инженерами Северо-Восточного федерального университета на базе автономной машины для уборки VeDroid, проходят испытания на базе Саха-Политехнического лицея Якутска. Обновленные роботы стали в три раза легче предыдущих моделей и могут осуществлять дезинфекцию рядом с людьми.

Обновленная модель робота-дезинфектора способна безостановочно работать в течение четырех-пяти часов за счет уменьшения веса объекта и оптимизации потребления электроэнергии. Габариты робота уменьшились в три раза за счет новой рамы, спроектированной специально для робота-дезинфектора Vedroid «Фотон». Вес текущей модели составляет всего 42 кг, тогда как предыдущая весила 130 кг.

В дальнейшем разработчики надеются снизить вес робота еще на 10 кг и обеспечить продолжительность работы в течение минимум шести часов.

«Робот передвигается по заданному маршруту и обеззараживает большую территорию, может обработать площадь до 2 тыс. квадратных метров. Роботы отцентрованы – случайно уронить их не получится. Возможно, в будущем мы еще снизим вес на 10 кг, применив литий-полимерный аккумулятор. На данный момент используем гелевые аккумуляторы», – отметил один из разработчиков решения, резидент арктического инновационного центра СВФУ Николай Потапов.

Ранее робот-дезинфектор был опробован в поликлинике Якутска после рабочей смены сотрудников. В планах Николая Потапова – оснастить школы и места массового пользования: кафе, театры, магазины.