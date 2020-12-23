Робот-дезинфектор от инженеров СВФУ будет запущен на вокзалах РЖД

Робот-дезинфектор Vedroid Foton — проект инженеров Арктического инновационного центра СВФУ и резидентов технопарка «Якутия» — будет внедрен на вокзалах компании «Российские железные дороги» (РЖД) в ДФО. Запуск изобретения в тестовом режиме стартует 27 декабря 2020 г. в Нерюнгри.

Робот-дезинфектор Vedroid Foton будет проводить ежедневную очистку воздуха при помощи двух рециркуляторов, установленных на мачте робота. Рециркулятор – это УФ-лампа, находящаяся в металлическом коробе, внизу которого установлен вентилятор. В разработке также используются технологии 3D-моделирования, распознавания препятствий в режиме онлайн и ряд других решений.

По словам основателя и разработчика робота-дезинфектора, резидента арктического инновационного центра СВФУ и технопарка «Якутия» Николая Потапова, техника уже направлена в Нерюнгри, осталось изучить станцию и обучить сотрудников РЖД эксплуатации устройства. Официальный запуск изобретения на площадках компании РЖД ДФО запланирован в апреле 2021 г.

«На вокзале в Нерюнгри робот пробудет до 7 февраля. В случае выявления слабых сторон мы будем устранять их. По завершении необходимых доработок будет организована массовая закупка роботов-дезинфекторов во все вокзалы РЖД ДФО», – сказал Николай Потапов.

Все разработчики робота-дезинфектора — из города Якутска. Разработчик и автор всей инженерной конструкции — инженер-изобретатель, выпускник Физико-технического института СВФУ Иван Филиппов. Автор программного обеспечения и кода робота, отвечающего за взаимодействие между механическими узлами, двигателями, аккумуляторами и лазерным зрением — Федот Шадрин, а к разработке ПО в том числе были привлечены программисты-фрилансеры из Якутска.

Ранее робот-дезинфектор прошел апробацию в организациях города Якутска (поликлинике №1, Саха-Политехническом лицее, Перинатальном центре, торговом центре «Айгуль»). А в одной из школ Якутска одиннадцатиклассников научили самостоятельно его запускать.

Российская компания РЖД заинтересовалась проектом резидента АИЦ СВФУ и технопарка «Якутия» в рамках двухдневной программы «Стартап-депо», которая проходила в Якутске.