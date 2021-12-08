Якутские разработчики представят робота-уборщика для больших площадей

Якутские разработчики представят новое устройство для автоматической уборки больших площадей, которое позволит повысить ее качество и оптимизировать расходы. У новой модели появилась функция автоматического слива грязной воды и залива чистой, а также автоматическая подзарядка аккумулятора. Об этом CNews сообщили представители пресс-центра Республики Саха (Якутия) в Москве.

Резидент технопарка «Якутия», разработчик роботов-уборщиков «Ведроид электроникс» выиграл три микрогранта фонда «“Сколково»” на реализацию своего проекта. Два гранта — на получение больших технологических карт по созданию робота-уборщика VeDroid и один — на создание самого робота. Каждый из грантов предоставлен на сумму 1,3 млн руб.

«В конце 2021 г. мы должны получить от центра коллективного пользования фонда “Сколково” три изделия — два документа с технологическими картами и один прототип робота Vedroid — 100-килограммовое устройство, собранное из металлопластика», — сказал генеральный директор компании Николай Потапов.

Новый робот-уборщик от резидента технопарка «Якутия» и фонда «Сколково», в отличие от старой модели, имеет эргономичную форму, что делает его более пластичным. Устройство будет работать на литий-ионном аккумуляторе, что позволит сократить скорость его подзарядки. Пополнение энергии займет всего два часа, в то время как предыдущие модели заряжались восемь часов, а сам процесс подзарядки аккумулятора станет автоматическим. Также продолжительность работы робота-уборщика увеличится примерно на два часа. Кроме того, у устройства появится функция автоматического слива грязной воды и залива чистой.

Робот-уборщик для больших площадей

«Наш продукт является новым решением в оптимизации расходов и повышении качества выполняемых работ. Он снимает большую физическую нагрузку по влажной уборке больших площадей с высокой проходимостью как склады, спортивные сооружения, аэропорты, презентационные площадки, а также решает болезненный вопрос с “текучкой” кадров. На сегодня наша задача – разработать на территории стран СНГ небольшую партию роботов, апробировать их и вывести в экспорт на западный рынок, в первую очередь в США, где рынок уже давно созрел к замене кадров роботами», — подчеркнул генеральный директор компании Николай Потапов.

По словам Николая Потапова, уже в I квартале 2022 г. новый прототип робота-уборщика Vedroid будет проходить апробацию в Якутске в здании Арктического государственного агротехнологического университета.

Стоит отметить, что якутские разработчики еще в 2019 г. подписали первый крупный контракт на поставку 100 экземпляров в Казахстан. Как рассказал Николай Потапов, изготовление мелкой серийной партии роботов для казахстанского заказчика начнется после изучения технологической карты и апробации прототипа робота в Якутске. Кроме того, компания подписала контракты с клининговыми компаниями Уральского федерального округа.

Напомним, что в 2019 г, технопарк «Якутия» получил статус регионального оператора фонда «Сколково», что позволило компаниям–резидентам «Сколково», находящимся в технопарке, получить все налоговые льготы, положенные резидентам, а также доступ к лабораториям и оборудованию фонда. У них появилась возможность привлекать грантовое финансирование, не покидая пределов Якутии.