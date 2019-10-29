«Рексофт» подписал партнерское соглашение с HCL Technologies

«Рексофт» (Reksoft), российский разработчик ПО, вступил в партнерскую программу HCL Technologies и получил статус Business Partner.

В июле 2019 г. было объявлено о сделке по приобретению за $1,8 млрд компанией HCL Technologies семи программных платформ IBM: Appscan, Unica, Commerce, Portal, Notes & Domino и Connections. Теперь эти продукты будут развиваться в новом подразделении HCL Software. В договоренностях вендоров и в партнерских соглашениях закреплено, что переход продуктов к HCL не повлечет за собой существенных перемен логистики для клиентов. Все текущие контракты между клиентами и IBM будут соблюдены, обслужены и выполнены силами IBM. Новые контракты будут заключаться уже с HCL Technologies.

«Рексофт» подписал партнерское соглашение с HCL Technologies по нескольким продуктам: Digital Commerce (для развития омниканальной электронной коммерции) и Collaboration, в которую входят платформы Notes & Domino (средства электронной почты и быстрой разработки приложений). По условиям нового партнерского соглашения «Рексофт» получает право на продажу лицензий и оказание технической поддержки пользователям программного обеспечения HCL Technologies.

«Партнерство «Рексофта» с HCL Technologies особенно важно для проектов по цифровой трансформации ритейлеров, – сказал Николай Потапов, директор департамента развития бизнеса компании "Рексофт". – Платформа HCL Commerce (ранее – IBM WebSphere Commerce) позволяет создавать не просто интернет-магазины, а целостные омниканальные решения, обеспечивающие ритейлерам постоянный рост продаж через веб- и мобильные приложения».