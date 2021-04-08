Торговая сеть «О’кей» развивает ERP-систему Microsoft в рамках цифровой трансформации

«О’кей» планомерно реализует проект по цифровой трансформации бизнеса и ИТ-ландшафта в партнерстве с ГК «Корус консалтинг». Компания перенесла в Microsoft Dynamics AX 2012 R3 справочные данные, что помогает торговой сети качественно управлять номенклатурой, ассортиментом и ценами в магазинах по всей России. «О’кей» и «Корус консалтинг» продолжают развитие системы и готовятся к запуску проекта по переводу в ERP расчета товарной себестоимости.

Ранее ритейлер внедрил ERP-систему Microsoft Dynamics AX 2012, которая обеспечила бесперебойную работу более 17 тыс. пользователей, и сейчас развивает это решение. Текущей задачей проектной команды стал перенос процессов управления справочными данными из прежней ERP на новую платформу.

«Корус консалтинг» разбил процесс миграции на три этапа, чтобы снизить риски и нагрузку на систему, особенно в период высокого сезона в ритейле. Первый этап включал справочник номенклатур и связанную с ним информацию (штрихкоды, алкокоды, сроки годности, потребительские свойства и др). Проектная команда реализовала процессы управления мастер-данными в части работы с ассортиментом и ценами поставщиков.

Сейчас «Корус консалтинг» запускает второй этап проекта и переносит «точку загрузки» розничных и акционных цен в новую ERP. На третьем этапе специалисты реализуют в системе процессы ведения спецификаций, расчёта минимальной розничной и закупочной стоимости, мониторинг цен конкурентов и управление кластерами. ИТ-компания интегрирует ERP с решением для управления планограммированием и системой финансового и бухгалтерского учета в части ведения справочников контрагентов и договоров.

«”О’кей” продолжает развитие Microsoft Dynamics AX 2012, стабильной и масштабируемой платформы. Перенос мастер-данных — это лишь часть большой трансформации розничной сети, однако качество реализации этого проекта имеет важное значение для слаженной работы ИТ-экосистемы. После успешной миграции данных управление номенклатурой, ценами и товарным ассортиментом в магазинах по всей России происходит полностью в новой ERP, что делает процесс максимально удобным для пользователей», — сказал Станислав Бушков, менеджер проектов направления «О'кей» ГК «Корус консалтинг».

Ранее команда «Корус консалтинг» перевела три распределительных центра «О’кей» в Microsoft Dynamics AX 2012 и выполнила интеграцию с WMS-системой Manhattan SCALE. Это позволило замкнуть товарный контур и обеспечить ритейлеру постоянный доступ к информации об остатках, эффективное планирование поставок и распределение продукции по сети.

Процесс трансформации продолжается: в ближайшее время состоится запуск проекта по переводу расчета товарной себестоимости Microsoft Dynamics AX 2012. В дальнейшем планируется перенести и завершить в ERP интеграции с другими ИТ-решениями ритейлера: системами прогнозирования, ценообразования, учёта требований ЕГАИС и управления кадрами, а также WMS в части справочников.

«ГК “Корус консалтинг” — партнер нашей компании с 2002 г. За время сотрудничества мы реализовали большой портфель стратегически важных проектов. Развитие ERP, а также перевод данных и всех интеграций с экосистемой в Microsoft Dynamics AX — часть большого процесса бизнес-трансформации “О’кей”. Внедрение передовых ИТ-инструментов при поддержке надежного партнера способно усилить рост и преумножить успехи на нашем высококонкурентном рынке», — сказал Тариэл Бокучава, ИТ-директор ГК «О’кей».