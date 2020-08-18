Infowatch Attack Killer усилил защиту интернет-сервисов ГК «О’Кей»

Infowatch сообщила об успешной реализации проекта по модернизации защиты интернет-магазина okeydostavka.ru.

Сервис Infowatch Attack Killer обеспечивает активную защиту информационного сайта okmarket.ru и круглосуточного интернет-магазина okeydostavka.ru от внешних атак и эксплуатации уязвимостей приложений за счет постоянного сканирования и анализа активности веб-ресурсов. Сервис формирует правила фильтрации запросов, выявляет уязвимости и выпускает виртуальные патчи для блокировки обнаруженных запросов, нацеленных на эксплуатацию уязвимостей.

«Мы стремимся обеспечить лучший сервис для наших клиентов и быть лидерами рынка. Вопросы защиты персональных данных и обеспечения приватности важны для наших покупателей. Чтобы соответствовать ожиданиям клиентов, мы решили модернизировать систему защиты интернет-магазина. Мы поставили перед партнёром, ГК Infowatch, весьма амбициозную задачу – обеспечить максимальную защиту без ущерба для удобства пользователей. Мы довольны результатами совместной работы и благодарим компанию Infowatch за сотрудничество», — сказала Елена Ременникова, директор по электронной коммерции ГК «ОКей».

Выявление аномального трафика идет в автоматическом режиме, что позволяет максимально быстро и без ошибок убрать все нелегитимные запросы. Администрирование и поддержку решения в соответствии с чёткими SLA ведет проектная команда Infowatch.

«Нам нравится участвовать в амбициозных проектах с высокими требованиями, – сказал директор по развитию продуктов Attack Killer Михаил Бубнов. – Компания «ОКей» трепетно относится к качеству своих сервисов, поэтому мы должны были обеспечить эффективную защиту данных и бесперебойную работу сервисов заказчика. Использование Attack Killer WAF обеспечило максимальный уровень защиты, в том числе от комплексных атак с использованием неизвестных ранее уязвимостей, так называемые «атаки нулевого дня». Отдельно хочется отметить качество поддержки проекта за счет высокого уровня компетенции наших специалистов. Мы рады продолжать сотрудничество с ГК «ОКей».

Управление всеми компонентами Infowatch Attack Killer осуществляется через единый веб-интерфейс. Благодаря наглядной визуализации результатов и рекомендациям специалистов Infowatch по устранению проблем, заказчик получает полную и понятную картину работы своих ресурсов.