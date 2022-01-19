Торговая сеть «О’кей» сократила плечо доставки без увеличения затрат при помощи цифрового двойника

ГК «Корус консалтинг» за три месяца создала цифрового двойника логистической инфраструктуры торговой сети «О’кей» и разработала для ритейлера конкурентоспособную программу развития логистики до 2023 г. Результаты моделирования показали потенциал снижения затрат в текущих цепочках поставок и сокращение средневзвешенного плеча доставки продукции от РЦ до магазинов более чем на 30%.

Чтобы поддержать стабильную работу логистики и реализовать планы по развитию сети, руководство «О’кей» решило выработать стратегию оптимизации цепи поставок с учётом приоритетов и задач бизнеса. Среди них – высокий уровень сервиса, сокращение плеча доставки продукции до магазинов и общих затрат логистики. Компании необходимо было получить конкретные рекомендации, каким образом развивать цепи поставок на горизонте нескольких лет. Для этого ритейлер решил использовать методы математического моделирования. Партнёром и консультантом по проекту стала ИТ-компания «Корус консалтинг», которая не первый год помогает сети в реализации стратегии цифровой трансформации бизнеса.

Специалисты «Корус консалтинг» провели интервью с бизнес-экспертами ключевых подразделений «О’кей», собрали массив данных, предпосылки и ограничения, спроектировали бизнес-архитектуру сети. На исторических данных эксперты создали математический двойник, а далее отрегулировали логику работы цепочек. Разработанные модели логистических цепочек розничной сети легли в основу будущих оптимизационных решений и разработки стратегии развития этого направления.

«Мы разработали рекомендации по оптимизации логистики «О’кей» всего за три месяца — все это с помощью современных методов математического моделирования. Благодаря проекту ритейлер оценил потенциалы развития и возможной экономии. Например, результаты моделирования показали потенциал снижения затрат в текущих цепочках поставок и повышения уровня сервиса за счет сокращения средневзвешенного плеча доставки продукции от распределительных центров до магазинов более чем на 30%», – сказал Дмитрий Красилов, руководитель направления Supply Chain Design ГК «Корус консалтинг».

«Драйверами к построению цифровой модели цепочек поставок сети ”О’кей” послужили постоянно растущая стоимость плеча доставки в дальние регионы и недостаточно высокая скорость реакции на изменения спроса в магазинах. Для реализации задачи мы выбрали компанию ”Корус консалтинг”, на наш взгляд, лидера рынка в этой области. В итоге мы достигли значительного сокращения плеча доставки в магазины без увеличения бюджета логистики. За счет этого мы получили существенную выгоду с точки зрения стоимости транспортных услуг, которая перекрывает стоимость дополнительных операций на распределительном центре, включая его аренду. Результат позволил нам сформировать стратегию развития логистики до 2023 г.», – отметил Игорь Шацкий, директор по логистике сети «О’кей».