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Группа компаний АЛМИ осуществила поставку ПО в Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области

В рамках стратегии импортозамещения ГК АЛМИ поставила в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» бессрочные лицензии своей операционной системы AlterOS в редакции Desktop. Полученные лицензии получили полную техническую поддержку с возможностью обновления в течение года.

Заказчик выбрал AlterOS из множества других предложений, потому что данное решение положительно зарекомендовало себя в бюджетных учреждениях как нетребовательная к ресурсам, отлично совместимая с широким диапазоном оборудования и удобная в работе операционная система, имеющая собственные репозитории на территории России.

Операционная система AlterOS включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных за №3801, имеет Сертификат ФСТЭК России, подтверждающий ее соответствие «Требованиям безопасности информации к операционным системам» (Приказ № 119 ФСТЭК от 19.08.2016) по 4 классу защиты информации для операционных систем общего назначения (сертифицирующий орган, аккредитованный ФСТЭК – АО «НПО «Эшелон»; испытательная лаборатория – АО «Документальные Системы»). Это означает, что AlterOS может использоваться: в государственных информационных системах 1 класса защищенности, в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами 1 класса защищенности, информационных системах персональных данных при необходимости обеспечения 1 уровня защищенности персональных данных, а также в информационных системах общего пользования II класса.

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