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«Магнит» подключил аптеки к сервису бронирования лекарств

«Магнит», российский ритейлер подключил к услуге бронирования лекарств аптеки Уральского федерального округа. Таким образом, онлайн-сервис стал доступен в 835 аптеках в 58 регионах присутствия формата.

Онлайн-аптека работает в формате click & collect: бронирование товаров с оплатой и самовывозом через 30 минут из удобной «Магнит аптеки». Покупатели могут забронировать до 5 тыс. наименований: в их числе фармацевтические товары, лечебная косметика, продукция для личной гигиены, детское питание, изделия медицинского назначения, сезонные позиции. Заказ можно оставить на сайте «Магнит аптеки» и через контактный центр.

Сервис бронирования доступен круглосуточно, но самовывоз привязан ко времени работы аптеки. При этом покупателю показывается состав препаратов, инструкция по применению, а также предупреждение, если товар скоро закончится. Минимальная сумма заказа отсутствует, а заказы собирают сотрудники торговых точек. При бронировании и получении день в день цены идентичны офлайн-аптекам.

Компания запустила сервис бронирования лекарств осенью 2020 г. Пилотный проект был реализован за 2,5 месяца на базе аптек в Москве и Московской области. В сентябре 2021 г. Компания начала масштабировать сервис в регионах, начав с Северо-Западного федерального округа. На сегодняшний день средний ежемесячный трафик сервиса составляет более 60 тыс. человек, а пиковые значения превышают 200 тыс. человек.

Технологическим партнером проекта стала компания VK. На базе облачной платформы VK Cloud Solutions была создана ИТ-архитектура проекта, интегрированная с бизнес-процессами «Магнита» в разных регионах работы ритейлера.

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Кроме того, в конце 2021 г. «Магнит» начал сотрудничать с рядом аптечных маркетплейсов. Сегодня компания работает со следующими площадками: «Ютека» и «Мегаптека».

Тимофей Максимов, директор по развитию электронной коммерции розничной сети «Магнит», сказал: «Мы завершили подключение всех своих аптек к сервису бронирования лекарств. В 2022 г. мы продолжим развивать онлайн-предложение в аптечном сегменте и планируем запустить в регионах заказ со склада из расширенного ассортимента, а также доставку до выбранной аптеки на следующий день. Кроме того, мы намерены расширять сотрудничество с аптечными маркетплейсами и масштабировать эти проекты в регионах».

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