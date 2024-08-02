«Магнит Аптека» начала работать с фармдистрибьюторами по модели маркетплейса

«Магнит», российский ритейлер, запускает аптечный маркетплейс на базе своего формата «Магнит Аптека». На сайте ритейлера и в мобильном приложении «Магнит: акции и доставка» в разделе «Аптека» покупателям теперь будет доступен не только ассортимент сети, но и аптечный ассортимент от компаний-партнеров. Первым партнером «Магнит Аптеки» стал «Пульс» – российский фармдистрибьютор. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

Ассортимент товаров, представленных в сети «Магнит Аптека» и доступных к заказу онлайн, составляет в среднем до 4 тыс. SKU. Благодаря подключению партнера теперь к заказу онлайн доступно до 15 тыс. позиций с доставкой в любую удобную «Магнит Аптеку» по всей географии присутствия сети. Доставка заказов до аптек будет осуществляться партнером вместе с доставкой регулярного ассортимента. Сроки доставки будут зависеть от региона и составят в среднем от одного до трех дней. Минимальная сумма заказа отсутствует, а доставка остается для покупателя бесплатной.

До конца 2024 г. «Магнит Аптека» планирует привлечь к проекту еще одного фармдистрибьютора – одного из лидеров российского рынка. Кроме того, «Магнит Аптека» рассматривает возможность сотрудничества с другими партнерами в части организации доставки заказов в их точки.

«Магнит Аптека» объединяет сеть из 1 тыс. розничных точек и онлайн-канал: сделать заказ можно через сайт и приложение «Магнита». Заказ товаров из собственного ассортимента сети можно забрать через 30 минут после оформления в любой удобной для покупателя «Магнит Аптеке».

За последние полтора года доля e-com в товарообороте «Магнит Аптеки» приблизилась к 20%, что значительно превышает показатели других форматов «Магнита».

Даурен Абеуов, директор по развитию электронной коммерции «Магнит Аптеки»: «Мы стремимся предлагать лучший выбор лекарств и других аптечных товаров, не ограничивая себя площадью офлайн-аптек. Работа по модели маркетплейса позволит нам в разы нарастить ассортимент и улучшить предложение покупателям. Наши партнеры - фармдистрибьюторы благодаря сотрудничеству с «Магнит Аптекой» по модели маркетплейса смогут получить дополнительный доход, а также повысить эффективность логистики».