«Магнит Аптека» появилась в основном приложении «Магнита»

«Магнит», один из ведущих ритейлеров в России, интегрировал формат «Магнит Аптека» в свое мобильное приложение, которое объединяет сервисы доставки из магазинов, маркетплейс, виртуальную карту лояльности и полезный контент для покупателей (информацию о скидках и акциях, рецепты и др.). Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

Кроме заказа продуктов и востребованных непродовольственных товаров из магазинов «у дома», супермаркетов, суперсторов и магазинов дрогери, теперь в мобильном приложении «Магнит» доступен заказ из «Магнит Аптеки» с функцией самовывоза. На первом этапе сервис онлайн-заказа из аптек появился у части пользователей приложения «Магнит», в ближайшие недели сервис станет доступен всем пользователям.

В приложении «Магнит» представлен весь ассортимент офлайн-аптек – в среднем до 4 тыс. SKU: безрецептурные и рецептурные лекарственные средства, витамины и БАДы, средства личной гигиены, медицинские товары, лечебная косметика и др. Заказ можно забрать через 30 минут после оформления в любой удобной для покупателя «Магнит Аптеке». В июле аптечный ассортимент, доступный в приложении, вырастет в несколько раз (до более 10 тыс. SKU) благодаря подключению сервиса «под заказ», который ранее появился в офлайн-аптеках. Редкие лекарственные средства или препараты, которых нет в наличии в офлайн-аптеках, пользователь приложения «Магнит» сможет оформить под заказ с доставкой в аптеку на следующий день. Минимальная сумма заказа отсутствует.

В приложении также есть информация о составе лекарственных препаратов и инструкции по применению. Чтобы забрать рецептурные лекарства, покупателю необходимо предъявить рецепт при получении заказа.

В будущем «Магнит» планирует запустить сервис курьерской доставки аптечного ассортимента.

Даурен Абеуов, директор по развитию электронной коммерции «Магнит Аптеки»: «"Магнит" продолжает интеграцию доставки в свое основное мобильное приложение. Теперь здесь появилась возможность заказа лекарств и других позиций из сети «Магнит Аптека». Онлайн позволяет нам быть еще ближе к потребителю, охватывать еще больше покупательских миссий. «Магнит Аптека» сегодня – одна из самых быстро растущих аптечных сетей на российском рынке. Мы рассчитываем, что интеграция в приложение "Магнита" будет способствовать усилению присутствия "Магнит Аптеки" в онлайн-канале, привлечению новых покупателей и ускорению роста нашего бизнеса в целом».

Сеть «Магнит Аптека» в настоящее время объединяет 972 точки. В начале 2024 г. сеть представила новый концепт и открыла первые тестовые аптеки в соответствии с обновленным CVP. Изменения коснулись организации торгового пространства, внешнего и внутреннего оформления. Ассортимент аптек был расширен за счет востребованных лекарств и нелекарственных категорий. Кроме того, новый концепт предусматривает дополнительные сервисы для потребителей и развитие омниканального опыта покупок.

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Публичное акционерное общество «Магнит» является холдинговой компанией группы обществ, занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. Сеть магазинов «Магнит» является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. По состоянию на 31 декабря 2023 г. сеть «Магнит» насчитывала 29,165 тыс. магазинов, расположенных в 4,287 тыс. населенных пунктах Российской Федерации и Республике Узбекистан. Около двух третей магазинов компании работает в городах с населением менее 500 тыс. человек. Большинство магазинов группы расположено в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском Федеральных округах. Магазины сети «Магнит» также находятся в Северо-Западном, Уральском и Сибирском Федеральных округах. Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей по состоянию на 31 декабря 2023 г. 45 распределительных центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 5,732 тыс. автомобилей.