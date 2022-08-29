«Магнит» и Delivery Club запустили самовывоз из аптек сети

«Магнит аптека» впервые вышла на площадку сервиса доставки готовой еды, продуктов и товаров повседневного спроса. Услуга бронирования в приложении Delivery Club, при которой пользователи делают онлайн-заказ и затем забирают покупку в физической точке, сейчас доступна в 45 регионах. Планируется, что в сентябре сервис охватит все аптеки розничной сети в 58 регионах – более 800 точек.

Доступный ассортимент насчитывает около 13 тыс. позиций: рецептурные препараты, парафармацевтика, БАДы, продукция для личной гигиены, детское питание, изделия медицинского назначения, сезонные позиции, товары для красоты и здоровья и другие. Чтобы оформить заказ, клиенту нужно выбрать удобную аптеку в приложении Delivery Club, добавить товары в корзину и нажать кнопку «Самовывоз». Забронировать покупку можно на 3 дня, а забрать заказ – через 30 минут. Оплата происходит непосредственно в аптеке при получении заказа.

Ранее «Магнит» подключил все аптеки к собственному сервису click&collect, а также стал сотрудничать по этой услуге с аптечными маркетплейсами «Ютека», «Мегаптека», «Асна», «Аптекамос» и другими. Всего с начала года в точках «Магнит аптека» через собственный и партнерский сервис click&collect было выкуплено около 300 тыс. товаров. Самыми популярными стали препараты для лечения неврологических заболеваний и заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также препараты, используемые в акушерстве.