Онлайн-консультации дежурного врача теперь доступны пользователям мобильного приложения «Будь Здоров»

Помощь и поддержку дежурного врача клиники «Будь Здоров» можно получить в течение 20 минут – в собственном мобильном приложении сети. Онлайн-приемы терапевта и педиатра Службы помощи на дому доступны всем пользователям сервиса. Воспользоваться телемедицинской консультацией можно с помощью кнопки в интерфейсе приложения «Врач онлайн». Время ожидания консультации специалиста составит не более 20 минут. Об этом CNews сообщили представители Ингосстраха.

Обратиться к врачу с помощью соответствующего сервиса в мобильном приложении можно, если: пациент не знает, к какому специалисту нужно обратиться с теми или иными тревожными симптомами; если нет возможности очно посетить врача в случае имеющихся проблем с самочувствием, например, в случае проживания за городом; телемедицинская поддержка специалиста поможет молодым родителям в случае проблем со здоровьем ребенка при невозможности посетить клинику; при необходимости срочной расшифровки, разъяснения результатов анализов, обследований.

Онлайн-консультации в рамках телемедицинской платформы можно получить ежедневно, с 08:00 до 22:00. Время ожидания приема составляет не более 20 минут.

«Бывают ситуации, когда необходима профессиональная поддержка, рекомендация врача, а возможности обратиться с вопросом очно нет. Поэтому «Будь Здоров» расширяет свои возможности на стартовом этапе пути пациента, и врачи нашей службы помощи на дому готовы прийти на помощь в ситуациях, когда нужно уточнить тот или иной вопрос, связанный с самочувствием. Также напоминаем, что специалисты выездной службы «Будь Здоров» всегда готовы прийти на помощь и очно. Мы выезжаем к нашим пациентам – взрослым и детям – по Москве и области и проводим на дому не только консультации, но и широкий спектр манипуляций, обследований, анализов», — сказал руководитель службы помощи на дому и телемедицины сети клиник «Будь Здоров» Александр Васильев.

Собственное мобильное приложение сеть клиник «Будь Здоров» запустила в 2024 г. В настоящее время аудитория пользователей сервиса превышает 63 тыс. пользователей, функционал расширяется в соответствии с запросами пациентов и трендами рынка. Более 47% пациентов от общего числа записываются к врачу через приложение. Это позволяет значительно снизить нагрузку на колл-центр, регистратуру, клиентский путь сократился с 1,5 минут до 16 секунд.

С помощью мобильного приложения «Будь Здоров» пользователи могут не только получить телемедицинскую консультацию, записаться к врачу, получить доступ к медицинской карте и отслеживать результаты лечения в динамике. Если пациент не может определиться с выбором врача, в этом ему поможет GPT-ассистент — цифровой «аватар» врача, созданный на базе искусственного интеллекта, который работает в формате текстового диалога с пользователем. На основе полученных сведений и больших данных сервис подсказывает, к какому специалисту необходимо обратиться для очной консультации.

С помощью интегрированного в мобильное приложение бесплатного сервиса можно провести экспресс-диагностику кожи по фотографии с целью выявления рисков и первых признаков заболеваний. Анализ изображения производится с применением технологий ИИ, предоставляемого российской компанией «МобилМед.ИИ», точность алгоритма которого составляет более 90%.