Отпуск — лучшее лекарство для выгоревшего работника

Проблема эмоционального выгорания становится все более актуальной. Каждый четвертый россиянин уверен, что справиться с этим состоянием лучше всего помогает отпуск. Такие результаты были получены по итогам исследования сети клиник «Будь Здоров» и сервиса «Виртуальная клиника» страховой компании «Ингосстрах». В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов России. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Какие признаки указывают на то, что сотрудник «выгорел»? По мнению россиян, самым явным симптомом эмоционального выгорания является нежелание работать (38% опрошенных). На втором месте — проявления хронической усталости (28%), а на третьем — апатия (25%). Каждый пятый респондент (21%) считает, что страдающий от выгорания становится нервозным и раздражительным, а 7% отмечают у него подавленное настроение. Интересно, что женщины чаще мужчин отмечают важность всех этих симптомов.

Как отметила Ольга Уманова, клинический психолог. специалист по БОС-терапии Центра гармонии и здоровья клиники «Будь Здоров — Нахабино», «женщины более чувствительны к эмоциональному состоянию, поэтому чаще обращают внимания на симптомы выгорания. Мужчины же могут игнорировать ранние признаки, пока не начнутся кризисные проявления: агрессия, уход в избегание и другие».

Виктория Чан, психолог «Виртуальной клиники», сказала, что «симптомы выгорания могут отмечать и женщины, и мужчины, но важно учитывать, что восприятие эмоциональных изменений может зависит от социальных контекстов, исходя из этого, мужчинам неприемлемо выражать усталость, что способствует развитию непринятия проблемы и обращения за помощью».

Главными причинами эмоционального выгорания на работе, по мнению россиян, являются неадекватное руководство и некорректная организация рабочего процесса (20%). 18% россиян уверены, что в основе выгорания — слишком большая нагрузка, а 16% считают всему виной рутину. По 14% респондентов назвали основными факторами нездоровую атмосферу в коллективе и низкую зарплату. Каждый восьмой (12%) считает, что всему виной недостаток отдыха. При этом мужчины чаще ссылаются на руководство (22% против 18% среди женщин), тогда как женщины чаще упоминают загруженность (19% против 16%), рабочую атмосферу (15% против 13%) и усталость (14% против 11%).

Чтобы быстрее выйти из состояния выгорания, россияне рекомендуют отдохнуть и взять отпуск (24%). Каждый восьмой (12%) советует сменить работу. 9% уверены, что с выгоранием помогут справиться занятия спортом, прогулки и путешествия. 6% рекомендуют разнообразить работу, 5% — найти хобби, а еще столько же — добиваться повышения зарплаты.

Ольга Уманова: «Эмоциональное выгорание — это серьезное состояние, но с ним можно справиться, если вовремя заметить симптомы и принять меры. Вот несколько шагов, которые помогут восстановить силы. Во-первых, признайте проблему. Важно осознать, что выгорание — не слабость, а сигнал организма о том, что нужно замедлиться. Снизьте нагрузку и восстановите баланс между работой и отдыхом. Важно заботиться физическом здоровье, наладить режим сна, употреблять меньше кофеина, сахара и фастфуда. Найдите источники радости и пересмотрите ценности — иногда выгорание возникает из-за несоответствия между тем, что мы делаем, и тем, что для нас действительно важно».

Виктория Чан: «Если вы понимаете, что сложно самостоятельно найти способы, которые помогут восстановить эмоциональное здоровье, то лучше обратиться за помощью к психологу, он поможет определить жизненную сферу, где есть неудовлетворенность, и даст более узкие рекомендации, которые быстрее помогут стабилизировать эмоциональное состояние».

За последние два года респонденты стали чаще указывать на нежелание работать как на основной симптом выгорания (плюс три процентных пункта). По сравнению с аналогичным исследованием, проведенным в 2021 г., участники опроса стали чаще винить в возникновении эмоционального выгорания большие объемы работы (плюс пять п.п.), график и переработки (плюс четыре п.п.), руководство, рутину и низкую зарплату (плюс по три п.п.). Для борьбы с выгоранием стали чаще рекомендовать заниматься спортом, а также разнообразить профессиональную деятельность (плюс по три п.п.), при этом сменить работу сегодня советуют только 12% опрошенных, тогда как четыре года назад таких было 19%.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 377. Время проведения: первое—28 марта 2025 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов.