Optica Halperin запустила телемедицинский сервис на платформе TrueConf

Optica Halperin, крупнейшая сеть медицинских салонов оптики в Израиле, запустила телемедицинский сервис на платформе TrueConf для удаленного осмотра пациентов по всей стране. Филиалы Optica Halperin оснастили специализированными кабинетами для удаленного офтальмологического обследования, а связующим элементом между пациентами и врачами стала российская ВКС-система TrueConf Server.

Optica Halperin — крупнейшая сеть салонов оптики в Израиле, созданная в 1988 г. Включает в себя 150 филиалов и более 700 сотрудников. Опыт пандемии и рост числа проводимых обследований привёл к масштабной цифровизации встреч и взаимодействий с пациентами Optica Halperin по всей стране. В результате чего был создан единый телемедицинский комплекс, к которому подключили все филиалы организации.

Основой системы Optica Halperin стала ВКС-платформа TrueConf Server, которая продемонстрировала соответствие требованиям к безопасности и качеству видеосвязи, интеграции с внутренними ИТ-службами и наличию API для автоматизации работы. TrueConf Server также поддерживает проведение онлайн-встреч в разрешении 4К UltraHD, что важно для специалистов при удалённом осмотре и проведении диагностики.

Безопасность данных пациентов — ещё один ключевой фактор при выборе ВКС-решения. Платформа TrueConf работает внутри корпоративной сети Optica Halperin, хранение и обработка данных осуществляется на серверном оборудовании — это гарантирует сотрудникам полный контроль над системой видеосвязи и исключает доступ посторонних к конфиденциальной информации.

Внедрение ВКС-платформы TrueConf сократило расходы на цифровизацию филиалов — для удалённых видеоконсультаций в кабинеты установили ПК с AI-приложениями TrueConf. В качестве оборудования используются мониторы и камеры с высоким разрешением, а также офтальмологическое оборудование Visionix для подробной диагностики зрения.

С помощью инструментов TrueConf API видеоконференцсвязь была интегрирована в систему управления очередью Optica Halperin — записаться на прием к специалисту пациенты могут по телефону или на официальном сайте Optica Halperin. После чего на назначенное время создается видеоконференция, и запись автоматически вносится в систему управления очередью. Пациент получает информацию о времени встречи со специалистом и номер отделения, в котором пройдет консультация, а операторы видят все ближайшие встречи, отсортированные по дате.

Специалисты Optica Halperin могут начать видеоконсультацию всего в один клик, а также подключать к осмотру коллег для более точного определения диагноза. Врачам также доступна запись видеозвонков, а информация о каждом сеансе хранится в собственной ИТ-инфраструктуре компании.

Технологии ВКС TrueConf позволили провести цифровизацию встреч, оптимизировать и ускорить процесс обслуживания пациентов, снизить нагрузку на персонал Optica Halperin, а также сократить личные контакты, что особенно важно в период пандемии COVID-19. Помимо этого, внедрение ВКС TrueConf позволило снизить затраты на наем оптометристов путём замены очных консультаций на дистанционные.