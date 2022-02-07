Экспериментальный правовой режим в российской телемедицине

Проект постановления Правительства «Об установлении экспериментального правового режима (ЭПР) в сфере цифровых инноваций и утверждении программы ЭПР в сфере цифровых инноваций по направлению медицинская деятельность с применением телемедицинских технологий».

Пациенты смогут получать телемедицинские консультации с возможностью корректировки лечения после первичного визита к врачу.

На встрече Президента России Владимира Путина с членами «Деловой России» был поднят вопрос о более оперативной легализации оказания услуг пациентам в формате телемедицины.

Необходимость расширения возможностей оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, а также риски, возникающие при дистанционном взаимодействии врачей и пациентов, неоднократно обсуждались Минэкономразвития России с Минздравом России (при участии экспертного сообщества, медицинских организаций) на различных площадках. Тем не менее, медицинские организации частной системы здравоохранения подтверждают необходимость расширения возможностей проведения телемедицинских консультаций, особенно в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, загруженности врачей в государственных медицинских учреждениях.

За последние несколько недель значительно выросла нагрузка на амбулаторное звено здравоохранения. Для помощи системе здравоохранение в некоторых регионах планируется привлечь врачей для дистанционного консультирования. Это позволит быстрее рассматривать обращения граждан.

Например, в Москве открыли центры телемедицины во всех поликлиниках Москвы. Такой онлайн-прием у врача не ограничен по времени: он может продлиться и 15 минут, и час в зависимости от того, какая помощь требуется пациенту.

Пациенты, которые прошли первичный прием с диагнозом COVID-19 или ОРВИ, могут записаться через приложение «ЕМИАС-Телемедицина», им поступает оповещение с логином и паролем. При ухудшении самочувствия врач телемедицинского центра может вызвать скорую медицинскую помощь.

Бизнес также указывает на постоянно растущий спрос на телемедицинские консультации. В настоящее время компания «М-лайн» выступила с новой инициативой по проведению эксперимента по применению телемедицинских технологий, отличающегося от предложенного ранее проекта Группы компаний «Медси», МК «Доктор рядом», «Сберздоровье».

Так, инициатива ограничивается двумя ключевыми нововведениями:

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1) возможность дистанционной коррекции другим лечащим врачом ранее установленного на очном приеме диагноза или назначенного лечения в рамках одного медицинского случая;

2) назначение дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациента другим лечащим врачом при наличии установленного на очном приеме диагноза.

При этом установление диагноза на очном приеме подтверждается выпиской из медицинской карты пациента по форме 027/у «Выписка из медицинской карты амбулаторного, стационарного больного», которую пациент обязан предоставить до проведения телемедицинской консультации.

Проект «М-лайн» не предусматривает использование новых способов идентификации пациента, постановку первичного диагноза, а также подписания информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство.

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Соответствующий проект постановления Правительства России об установлении экспериментального правового режима размещен для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru.

Предложенные нормы также позволят жителям удаленных территорий продолжать получать лечение у высококвалифицированных специалистов в федеральных или региональных центрах и сэкономят им транспортные затраты на повторные визиты.

Актуальность предложенных «М-лайн» решений подтверждается распространенностью практики дистанционного оказания медицинских услуг во многих странах (США, Германия, Израиль и др.), особенно в нынешних реалиях.