Онлайн-консультации специалистов центров госуслуг и столичных ведомств стали популярнее в два раза

За девять месяцев 2023 г. москвичи более 24,6 тыс. раз записались на онлайн-консультации в центры госуслуг «Мои документы» и столичные ведомства через портал mos.ru. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года востребованность сервиса выросла вдвое. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Москвичи все чаще предпочитают решать свои повседневные вопросы и взаимодействовать с городом в электронном формате, а развитая цифровая экосистема позволяет делать это в любое удобное время и с любого устройства. К примеру, чтобы задать вопрос специалисту центра госуслуг или ведомства, достаточно заполнить онлайн-заявку и в назначенное время подключиться к видеозвонку. Для удобства горожан мы дополнили сервис новой функцией — “Витриной жизненных ситуаций”, которая помогает записаться на консультацию. Теперь жителям столицы не надо разбираться, в какой орган власти обратиться. Достаточно выбрать из списка нужную категорию и тему, а сервис сам покажет центры госуслуг или ведомства, в которые по этой теме можно записаться», — сказал заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Иванов.

Чаще всего в 2023 г. горожане записывались на онлайн-консультации для получения документов в центрах госуслуг, по жилищным вопросам и для оформления льготного статуса многодетной семьи. Число обращений по этим темам по сравнению с первым полугодием 2022 г. выросло в два-три раза.

Как записаться на онлайн-консультацию

Воспользоваться сервисом «Запись на онлайн-консультации» могут горожане, юридические лица и предприниматели, зарегистрированные на портале mos.ru.

Определить, в какое ведомство нужно записаться, поможет функция «Выбор жизненных ситуаций». Например, если нужно уточнить, какие документы потребуются для оформления свидетельства о рождении ребенка, следует перейти в категорию «Семья и дети» и выбрать соответствующую тему для онлайн-консультации. Далее сервис автоматически определит ведомство и покажет доступные даты и время, пользователю останется лишь выбрать удобный вариант и заполнить заявку. Вносить контактные данные вручную не потребуется: информация загрузится из личного кабинета пользователя. При желании пользователи могут самостоятельно выбрать центр госуслуг.

Ссылка на видеозвонок и инструкция по подключению придут в личный кабинет и на электронную почту. После консультации пользователи могут по пятибалльной шкале оценить уровень предоставляемой услуги, качество видеосвязи и удобство сервиса. Эти данные будут использованы для анализа и совершенствования сервисов портала mos.ru.

Всего на портале mos.ru горожанам доступно более 400 электронных услуг и сервисов. В онлайн-формате жители могут записаться к врачу, проверить оценки и домашние задания ребенка, передать показания счетчиков, оплатить счета, забронировать книги в библиотеке и др.

Повышение доступности массовых социально значимых услуг в электронном виде соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика России» и регионального проекта «Цифровое государственное управление».