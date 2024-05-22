Разделы

Безопасность Стратегия безопасности
|

Innostage создала собственную методологию достижения киберустойчивости

Компания Innostage, интегратор, киберархитектор и разработчик сервисов и решений в области цифровой безопасности, создала собственную методологию CyberYool для обеспечения повышенной киберзащиты и непрерывности бизнес-процессов и завершила ее апробацию. В основе методологии многолетний опыт по импортозамещению ПО и перепроектированию архитектуры Innostage, а также экспертиза по предотвращению и расследованию кибератак. Подход был проверен на инфраструктуре компании и уже используется для первых внешних заказчиков.

Методология от Innostage гибко настраивается под потребности и возможности компании и создает оптимальные условия для цифровой устойчивости бизнеса. CyberYool универсальна и подойдет любой организации независимо от того, формирует ли она ИТ- и ИБ-инфраструктуру с нуля или трансформирует действующую.

Подход позволяет достичь высокого уровня цифровой защищенности компании и устранить большинство «болей» бизнеса, связанных с низким уровнем документирования ИТ-инфраструктуры, а также с рассогласованностью действий служб ИТ и ИБ. В частности, компании могут получить более полное представление о собственной ИТ- и ИБ-инфраструктуре, а также возможностях и ограничениях внедренных средств защиты.

Методология CyberYool подразумевает использование последовательного и комплексного подхода к достижению цифровой устойчивости, который охватывает все уровни и направления информационной безопасности. Кроме того, она ориентируется на эффективное использование уже имеющихся инструментов и механизмов защиты и рассматривает внедрение новых решений только в качестве дополнительной меры повышения киберустойчивости ИТ- и ИБ-инфраструктуры.

«На фоне цифровой трансформации и масштабных кибератак в ИТ-отрасли сформировался запрос на обеспечение непрерывности и максимальной устойчивости бизнес-процессов. Каждая компания, стремясь достичь этого, ориентируется на свои представления о механизмах достижения цели. Но при отсутствии единого подхода возникает хаос, который можно и нужно преобразовывать в устойчивую и безопасную цифровую среду. На основе собственных исследований и опыта работы с клиентами Innostage разработала методологию, которая не только учитывает текущие ИТ-вызовы, но и гибко адаптирует защитные меры под конкретные потребности организации и меняющийся ландшафт киберугроз. Она помогает синхронизировать задачи ИТ и ИБ направлений, эффективно защищать ИТ-активы, минимизировать риски и повышать уровень доверия к информационной безопасности», — отметил технический директор Innostage Антон Кузьмин.

Методология также позволяет бизнесу получить сценарии ответных действий на угрозы, инструкции для эффективного реагирования на инциденты и поддержания систем в рабочем состоянии, а также детализированную дорожную карту, основанную на лучших практиках и богатом опыте Innostage по обеспечению цифровой устойчивости.

CyberYool состоит из пяти основных этапов, каждый из которых включает в себя ряд технологических процессов и процедур.

Первый этап — оценка текущего уровня защиты компании путем исследования архитектуры ее ИТ и ИБ-инфраструктуры, анализ особенностей и рисков бизнеса.

Репутацию продавцов на «Авито» оценит искусственный интеллект
искусственный интеллект

Второй этап — создание прототипов целевой конфигурации архитектуры ИТ-инфраструктуры и ее сегментов.

Третий этап — трансформация процессов ИБ и внедрения защитных мер.

Четвертый этап — подготовка и обучение сотрудников при помощи менторов, образовательных платформ и в тренировочных центрах. Для осуществления этого шага Innostage, в частности, предлагает бизнесу пользоваться возможностями ее киберакадемии и киберполигона.

Что делать, если инфраструктура не успевает за ростом бизнеса?
Маркет

Пятый этап — независимая оценка уровня киберустойчивости, которого удалось достигнуть благодаря методологии. Для ее проведения Innostage рекомендует бизнесу проверять пределы цифровой защищенности любыми приемлемыми способами: проводить пентесты, запускать программы bug bounty или организовывать на BB-платформе открытые кибериспытания с привлечением ведущих экспертов и исследователей в области кибербезопасности.

Innostage сейчас находится на финальном пятом этапе реализации методологии. Он завершится в июне 2024 г. выходом на открытые кибериспытания.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

Чат-ботов можно обманом заставить раскрыть секреты компании

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

Россиянин по щелчку пальцев взломал российскую КИИ, лишил десятки тысяч людей электричества и изящно избежал тюрьмы

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

В России вводят новые драконовские правила покупки SIM-карт. Их хотят продавать только в обмен на биометрию

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Электронные отпугиватели грызунов для дачи и огорода: хиты продаж

Обзор обновленной линейки ноутбуков HONOR MagicBook X 2024: игра вдолгую

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13.2: новое прочтение концепции мобильных устройств

Показать еще

Наука

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли

Как принимали ванны фараоны: российские археологи нашли уникальный СПА-комплекс
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024