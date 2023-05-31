Антон Кузьмин назначен техническим директором Innostage

Техническим директором Innostage, российского разработчика и интегратора сервисов и решений в области цифровой безопасности, назначен Антон Кузьмин. Он будет отвечать в компании за создание комплексных решений, направленных на обеспечение практической информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители Innostage.

Антон Кузьмин приступил к новым обязанностям в мае 2023 г. Ранее он управлял Центром противодействия киберугрозам Innostage CyberART. Под его руководством в компании с «нуля» был создан SOC, обеспечивающий защиту ИТ-систем крупных российских предприятий и организаций. Также Антон Кузьмин курировал создание нескольких продуктов компании: экосистемной платформы для централизации работы специалистов ИБ со средствами защиты информации (INNTELLIGENCE), платформы мониторинга поверхности атаки (ASM) и системы поставки информации об угрозах (TI FEEDS). Новым руководителем Innostage CyberART назначен Максим Акимов, ранее — заместитель руководителя SOC.

На новом посту в задачи Антона Кузьмина войдет организация кросс-функциональной работы подразделений Innostage и контроль за оказанием услуг центров компетенций компании. Кроме того, будет курировать расширение проектных возможностей, сервисных услуг и продуктовой линейки Innostage.

Антон Кузьмин

«В настоящее время не только крупные, но и небольшие предприятия сталкиваются с атаками, нарушениями работы информационных систем и другими недопустимыми событиями. Под непосредственной угрозой находится абсолютно каждая компания. Innostage уделяет особое внимание развитию собственных методологий и практических подходов, позволяющих реализовать эшелонированную защиту ИТ-инфраструктуры и бизнеса от актуальных компьютерных угроз. Наша задача вывести информационную безопасность российского бизнеса на качественно новый уровень», – отметил технический директор Innostage Антон Кузьмин.

Антон Кузьмин работает в компании Innostage со дня ее основания. За более чем 15-летнюю карьеру на рынке технологий он наработал сильные компетенции в консалтинге и аудите состояния защищенности ИТ-инфраструктуры, внедрении и практической эксплуатации средств защиты и мониторинга, создании с нуля и развитии подразделений, отвечающих за обеспечение информационной безопасности.

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Innostage – российская ИТ-компания, разработчик и интегратор сервисов и решений в области цифровой безопасности. Innostage оказывает услуги по аудиту и формированию дорожных карт комплексного импортозамещения цифровых сервисов и ИТ-инфраструктуры. Также на базе Innоstage функционирует профессиональный центр противодействия киберугрозам Innostage СyberART осуществляющий комплексный подход к противодействию цифровых угроз за счет превентивного анализа рисков и управления уязвимостями, выявления попыток атак на раннем этапе и немедленного реагирования на них с целью полного нивелирования возможных последствий и устранения причин возникновения инцидентов. Является центром ГосСОПКА.