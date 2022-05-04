Разделы

Безопасность Администратору Стратегия безопасности Бизнес Законодательство ИТ в госсекторе
|

Путин объявил в стране тотальную реформу кибербезопасности

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности страны. В госструктурах появятся специалисты, на которых возложат персональную ответственность за утечки данных и кибератаки. Также указ запрещает госорганам использовать средства защиты информации, выпущенные в «недружественных» странах.

ИБ-подразделения в каждую госструктуру

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах информационной безопасности в стране. Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, в каждому ведомстве, учреждении и системообразующих организациях должны появиться подразделения по ИТ-безопасности. Также организации вправе возложить ИБ-функцию на существующие отделы. Речь идет о федеральных и региональных органах исполнительной власти, государственных корпорациях и фондах и стратегических предприятиях, среди которых «юридические лица, являющиеся субъектами критической информационной инфраструктуры» России.

Руководители госорганов и организаций будут нести личную ответственность за информационную безопасность и должны назначить заместителя, который будет отвечать за ее обеспечение. Среди ключевых задач — обнаружение, предупреждение и ликвидация последствий кибератак.

vvp600.jpg

В органах власти и госкомпаниях появятся замы, отвечающие за ИБ. Госструктуры будут предоставлять ФСБ беспрепятственный доступ к принадлежащим им ресурсам

Кроме того, госструктуры должны предоставлять органам ФСБ беспрепятственный доступ, в том числе удаленный, к принадлежащим или используемым ими ресурсам для мониторинга и выполнять их указания по его результатам.

В течение месяца Правительство России выпустит типовое положение о заместителе руководителя, ответственного за ИБ, а также положение об ИБ-подразделении. Также в течение 30 дней появится перечень ключевых госорганов, которые должны будут оценить свой уровень защищенности. Помогут им в этом организации с лицензиями ФСТЭК и ФСБ. Представителям госорганов дадут время до 1 июля 2022 г., чтобы направить отчет об уровне своей защиты в Правительство России.

Никаких «недружественных» антивирусов

Привлекать к работе над защитой информации в госструктурах можно только организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации. «Котируются» также услуги организаций, которые являются аккредитованными центрами госсистемы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак. Аккредитацию таких центров в указе предписывается провести ФСБ.

Также, согласно указу, госорганы с 1 января 2025 г. не могут использовать средства защиты информации, произведенные в «недружественных» странах. На переход на «суверенные» программы-антивирусы дается два с половиной года.

Data Fusion Awards: синергия разнородных данных становится неотъемлемой частью бизнеса, науки и государства
Цифровизация

Ограничение распространяется и на производителей, которые находятся под юрисдикцией «недружественных» государств, «прямо или косвенно подконтрольны им либо аффилированы с ними».

Напомним, на данный момент в списке недружественных стран 48 государств, среди которых США, Канада, Великобритания, Сингапур, Тайвань, Германия, Франция, Швейцария, Япония и другие.

Больше уязвимостей, больше атак

Ранее эксперты Group-IB сообщили о том, что в России в 2021 г. были обнаружены 5493 незащищенных баз данных, которыми могут воспользоваться киберпреступники. А в середине апреля 2022 г. стало известно, что в сеть утекли электронные письма российского министерства и губернаторской администрации Тверской области.

В конце марта 2022 г. с масштабным взломом столкнулась Росавиация, потерявшая 65 ТБ информации. Хакеры удалили всю почту и документооборот, а резервных копий у ведомства не оказалось. Организации пришлось перейти на бумажный документооборот.

Модуль «Управление уязвимостями» на платформе Security Vision: как выявить и устранить уязвимости в своей ИТ-инфраструктуре
Безопасность

О лавинообразном росте числа компьютерных атак на российские госструктуры и финансовые организации сообщали также в МИД России. Среди жертв кибератак оказались производители энергоресурсов и сельхозпродукции, транспортные компании, органы исполнительной и судебной власти. Антон Кузьмин, руководитель центра мониторинга и реагирования CyberART (группа Innostage) сообщил CNews о том, что «родина» большинства кибератак за последние два месяца – это Украина, США и Германия.

Анжела Патракова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Выручка создателя знаменитой российской ОС упала на треть

Российские разработчики ПО предложили властям создать САПР для проектирования электроники за 30 миллиардов

Как заработать на больших данных: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры

Знаменитые «русские хакеры» восстали из пепла и продолжили громить интернет

В России началось строительство фабрики для выпуска процессоров по технологии 28 нм

Россия восстановила интернет на юге Украины

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Как защитить аккаунты в социальных сетях от взлома: 10 советов

10 функций Telegram, о которых вы не знали: наводим порядок в чатах

Прощайте, Visa и Mastercard: как оплачивать подписки и покупки в приложениях во времена санкций

Показать еще

Наука

Обнаружена самая дальняя галактика — она на 100 миллионов лет дальше, чем предыдущий рекордсмен

Астрономы обнаружили мегамазер — супермощный космический лазер, излучающий из глубокого космоса

Археологи выяснили, когда был запущен первый древний компьютер
Показать еще