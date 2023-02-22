«Тантор лабс» и «Гарда технологии» объявляют о совместимости продуктов

В результате серии тестовых испытаний в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready for Astra Linux было подтверждено, что агент «Гарда БД» корректно работает с системой управления базами данных (СУБД) Tantor SE версии 14.4 под управлением ОС Astra Linux Special Edition и может выполнять все заявленные функции. Получен соответствующий сертификат. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

Разработчики подтверждают, что продукты подходят для импортозамещения и их комплексное применение позволяет обеспечить высокий уровень защиты данных от несанкционированного доступа, корпоративного мошенничества нежелательных действий пользователей баз данных внутри организаций заказчиков.

«Сертификация в рамках Ready for Astra Linux подтверждает, что агент “Гарда БД” обеспечивает высокий уровень защиты СУБД от внутренних угроз как в российских, так и зарубежных компаниях. “Гарда технологии” стремится к тому, чтобы дать заказчикам максимально широкий перечень эффективных инструментов для оперативного решения задач кибербезопасности. Наше партнерство с “Тантор лабс” — еще один шаг в сторону повышения управляемости процессов импортозамещения в части ИБ», — сказал Дмитрий Ларин, директор по разработке продуктов компании «Гарда технологии».

Система «Гарда БД» предназначена для обеспечения безопасности СУБД и независимого аудита операций с базами данных и бизнес-приложениями, она ведет непрерывный мониторинг обращений к ресурсам и в режиме реального времени выявляет подозрительные операции. Ее использование позволяет избежать утечки информации, обнаруживать и предотвращать попытки внешнего вторжения, контролировать удаленный доступ персонала и действия привилегированных пользователей. Кроме того, система блокирует нежелательные запросы к базам данных и вебприложениям, обнаруживает все базы данных в компании, классифицирует их и сканирует на уязвимости. С помощью «Гарды БД» можно предотвращать выгрузку и продажу критичных, в том числе персональных и финансовых, клиентских данных, быстро реагировать на попытки корпоративного мошенничества, разграничить доступ к СУБД для аттестации информационных систем, находить не оптимально настроенные конфигурации СУБД. Система включена в реестр отечественного ПО, сертифицирована ФСТЭК России по классу НДВ-4.

Агент «Гарда БД» — модуль для перехвата запросов, а также мониторинга физических подключений к контролируемому серверу СУБД.

Tantor — это российская СУБД с повышенной производительностью и встроенной системой администрирования и мониторинга, созданная на основе PostgreSQL. Решение зарегистрировано в реестре Минцифры России и подходит для использования в импортозамещенных ИТ-инфраструктурах, в том числе на базе ОС Astra Linux. В ядре Tantor реализован ряд улучшений для большей производительности продукта при повышенных нагрузках, кроме того, имеется функционал для быстрой бесшовной миграции, работы в режиме отказоустойчивого кластера, а также централизованного управления и мониторинга без командной строки. Применение СУБД Tantor позволяет уменьшить эксплуатационные расходы, так как многие рутинные операции оптимизированы, а современный графический интерфейс обеспечивает удобство использования и администрирования. Другие важные преимущества СУБД — это возможность интеграции с ОС Astra Linux для защиты от несанкционированного доступа, а также со службами каталогов для аутентификации и управления группами и пользователями.

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«ИБ-системы крайне важны для каждой организации, так как полноценно работать можно только в том случае, когда не приходится постоянно вкладываться в решение проблем, вызванных внутренним мошенничеством или вмешательством извне. Мы провели тщательные исследования и убедились в работоспособности программного стека, состоящего из СУБД Tantor и агента “Гарда БД”. С его помощью можно надежно обезопасить данные и сосредоточиться на профильных задачах и развитии бизнеса. Мы искренне благодарны коллегам из компании «Гарда технологии» за сотрудничество и планируем его продолжать. Объединив ресурсы, мы сможем предложить рынку оптимальные аналоги тех зарубежных решений, которыми наши клиенты пользовались раньше», — отметил Вадим Яценко, генеральный директор компании «Тантор лабс», ГК «Астра».

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ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Тантор лабс» и ISPsystem. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, платформы управления и мониторинга СУБД PostgreSQL, СУБД Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

ООО «Гарда технологии» — российский вендор систем информационной безопасности и высокоскоростной обработки трафика. Команда разработчиков создает решения для различных задач безопасности – защита конфиденциальных данных, выявление атак на внутреннюю и внешнюю инфраструктуру и др. Решения «Гарда технологии» внедрены в крупнейших компаниях финансового сектора, промышленных предприятиях, телеком-операторах и государственных структурах России и СНГ.