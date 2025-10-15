«Базис» и «Гарда» усиливают защиту корпоративных баз данных

«Базис» и «Гарда» усиливают защиту корпоративных баз данных. Компании провели испытание отечественных решений Basis Dynamix и «Гарда DBF» на совместимость и достигли нового уровня защиты баз данных. Совместная эффективная работа продуктов поможет заказчикам из финансовой отрасли, телекоммуникаций и промышленности снизить риски ИБ-инцидентов в инфраструктуре организации. Об этом CNews сообщили представители «Базиса».

Basis Dynamix управляет виртуальной инфраструктурой и вычислительными ресурсами, обеспечивая стабильность и гибкость ИТ-среды. «Гарда DBF» отслеживает и защищает обращения к базам данных и системам управления ими, фиксирует попытки несанкционированного доступа и предотвращает утечки конфиденциальной информации. В связке продукты создают единый контур контроля и защиты данных ‒ от уровня инфраструктуры до уровня СУБД.

Специалисты «Базиса» и «Гарда» (входит в «ИКС Холдинг») провели испытания, результаты которых подтвердили корректную работу двух решений в едином контуре. Проверка включала установку и настройку компонентов «Гарда DBF» в системе виртуализации Basis Dynamix, анализ логов, тестирование перехвата трафика и многое другое. Отдельное внимание специалисты уделили изучению стабильности и корректности работы комплекса при высокой нагрузке. Все испытания прошли успешно, что подтверждает надежность и эффективность интеграции.

Совместимость «Гарда DBF» и Basis Dynamix подтверждена официальным сертификатом. В ближайших планах компаний ‒ продолжить курс на технологическое сотрудничество и работу над новыми сценариями взаимодействия продуктов.

«Для заказчиков совместимость наших решений – еще одна важная веха на пути виртуализации ИТ-инфраструктуры. Мы видим, что российские клиенты активно переходят на отечественные платформы, и для них важно, чтобы системы безопасности и виртуальных платформы были полностью совместимы. Проведенные испытания подтверждают, что связка “Гарда DBF” и Basis Dynamix готова к промышленному использованию», ‒ сказал Дмитрий Ларин, руководитель продукта «Гарда DBF».

«Мы стремимся к тому, чтобы заказчики могли строить безопасные и производительные ИТ-инфраструктуры полностью на российском программном обеспечении, помогаем им достигнуть технологической независимости. Поэтому сотрудничество с ведущими отечественными вендорами является одним из наших приоритетов. Достигнутая совместимость с “Гарда DBF” увеличила ценность платформы Basis Dynamix для наших заказчиков, а проведенные испытания показали, что наши решения не только совместимы, но и эффективно дополняют друг друга в задачах защиты данных и обеспечения непрерывности сервисов», ‒ сказал Дмитрий Сорокин, технический директор компании «Базис».