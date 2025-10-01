Разделы

«Гарда» расширяет контекст обращений к базам данных

Новая версия «Гарда DBF» повышает эффективность работы с данными и снижает риски информационной безопасности, что напрямую отражается на устойчивости бизнеса. Решение помогает не просто фиксировать события безопасности при обращениях к базам данных, а видеть контекст и управлять информацией в интересах бизнеса. Компаниям становится проще выявлять нарушения и обеспечивать бесперебойную работу инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «Гарды».

Обновленная версия «Гарда DBF» отслеживает пересечение активности сотрудников по двум политикам, выявляя нарушения. Это помогает фиксировать ситуации, когда работник взаимодействует с чувствительными данными, снижая вероятность финансовых и репутационных последствий.

Повышение прозрачности работы персонала с базами данных обеспечивается добавлением параметра «Рабочее время» в профили сотрудников. Такая функция позволяет выявлять аномалии, связанные с действиями за пределами рабочего дня. В итоге бизнес не только фиксирует инциденты, но и формирует более четкое понимание контекста происходящего.

Новая версия «Гарда DBF» снижает нагрузку на специалистов и позволяет эффективнее управлять масштабными инсталляциями продукта. Администрирование инфраструктуры упростилось благодаря новой логике работы с модулем «Агент контроля подключений». Теперь администраторы могут видеть, изменение каких правил затрагивает сразу несколько агентов, а также использовать фильтрацию и выгрузку данных в удобном формате (CSV).

Digital Q: ответ на вызовы ИИ — новая модель разработки и новые возможности для программистов
Цифровизация

Дополнительные улучшения касаются анализа проблем, возникающих при работе с трафиком и интеграции в ИТ-среды заказчиков. Например, система показывает некоторые причины отбрасывания пакетов. Так диагностика и устранение проблем стали более эффективными. Кроме того, расширен список поддерживаемых ядер для систем: Astra Linux, Ubuntu, MOS Server, ROSA, Debian, РЕД ОС, Alt Linux, CentOS, Oracle Linux и других, что упрощает внедрение продукта в разнородные инфраструктуры.

«Бизнесу и администраторам комплекса всегда было интересно видеть контекст происходящего. Новый релиз “Гарда DBF” позволяет руководителям и специалистам ИБ получить полную картину происходящего с базами данных: есть ли пересечение событий по нескольких политикам и совершаются ли какие-либо действия вне рабочего дня. Это делает систему более прозрачной и удобной для выявления нарушений», ‒ сказал Дмитрий Ларин, руководитель продукта «Гарда DBF».

