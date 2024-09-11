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Безопасность Администратору
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«Гарда» защитит данные в образовательных учреждениях

«Гарда DBF» поможет защитить персональные данные учеников московских школ за счет поддержки операционной системы «МОС ОС». Новая версия системы оптимизирует использование ресурсов администратора, в ней улучшены инструменты управления лицензированным трафиком – теперь заказчики могут прогнозировать дополнительные затраты на его обработку и исключать избыточные. Повышена эффективность выявления потенциальных угроз за счет анализа важных событий в базе данных.

Группа компаний «Гарда» обновила систему для защиты СУБД, независимого аудита операций с базами данных и бизнес-приложениями. Основное новшество коснулось интеграции с операционной системой «Московской электронной школы» – «МОС ОС».

«Использование автоматизированных технологий в различных социальных сферах делает частную жизнь детей более уязвимой и создает риски незаконного оборота их персональных данных, – сказал Дмитрий Ларин, руководитель продукта «Гарда DBF». – Теперь наша система усилит защиту данных в СУБД образовательных учреждений от утечек и кибератак».

«Гарда DBF 5.2» позволяет контролировать объемы анализируемого трафика за счет улучшения расчета трафика для лицензий. Это помогает предотвратить превышения лимитов. Так заказчики могут избежать нарушений работы системы или незапланированных затрат. Апгрейд системы позволяет администраторам видеть, какие процессы или пользователи генерируют наибольший объем трафика, и при необходимости оптимизировать их работу для более эффективного использования лицензионных ресурсов.

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При установке новой версии «Гарда DBF» через агент система анализирует больше событий в базе данных за счет добавления резервных анализаторов. Кроме того, при перезапуске агента новая версия сохраняет параметры логирования. Это позволяет избежать пропуска событий или изменений, которые могли бы произойти в период перезагрузки, обеспечивая целостность и непрерывность журнала событий. Администратору системы не нужно каждый раз после перезагрузки агента повторно настраивать параметры логирования. Это упрощает управление системой и снижает вероятность ошибок при настройке.

«Мы упростили установку агента в Docker-образ, учитывая растущий спрос на использование решений в виртуальных средах. Это позволяет быстро и легко развертывать защиту базы данных в контейнерах, обеспечивая гибкость, масштабируемость и совместимость с современными облачными инфраструктурами», – отметил Дмитрий Ларин.

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