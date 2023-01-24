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«Дистрисистем» займется внедрением продуктов «Гарда технологии» в Белоруссии

Белорусский системный интегратор «Дистрисистем» пополняет продуктовый портфель системами «Гарда БД» и «Гарда монитор» производства российского разработчика решений информационной безопасности «Гарда технологии». Об этом CNews сообщили представители «Гарда технологии».

Интегратор будет отвечать за адаптацию продуктов под задачи заказчиков, их внедрение и сопровождение на первой и второй линиях технической поддержки в рамках проектов на территории Белоруссии. В ближайшей перспективе компании займутся обучением менеджеров по продажам и технических специалистов.

«“Гарда БД” выявляет возможные утечки информации и повышает надежность защиты баз данных, а “Гарда монитор” используется для выявления угроз и расследования сетевых инцидентов, анализа трафика, обнаружения атак на периметре и внутри сети, – сказал директор по продуктам компании «Гарда технологии» Павел Кузнецов. – Обе системы уже показали свою эффективность в проектах крупных заказчиков в России, что позволит применить успешный опыт в Белоруссии».

«Партнерство открывает нам больше возможностей для реализации комплексных проектов у заказчиков, – сказал директор «Дистрисистем» Свищев Дмитрий. – “Гарда технологии” – один из ведущих вендоров в области ИБ на российском рынке, который предлагает востребованные и эффективные решения. Эти факторы позволят нам в ближайшем будущем сосредоточится на генерации новых проектов и планировать сотрудничества по другим продуктам».

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«Дистрисистем» – системный ИТ-интегратор. Разрабатывает и предлагает комплексные решения задач: системная и проектная интеграция, аудит ИТ-инфраструктуры, проектные поставки оборудования и программного обеспечения, техническая и сервисная поддержка по предлагаемым решениям.

«Гарда технологии» – российский вендор систем информационной безопасности. Команда разработчиков обладает многолетним опытом в сфере информационных технологий и создает решения для различных задач безопасности – защита конфиденциальных данных, выявление атак на внутреннюю и внешнюю инфраструктуру и др. Решения «Гарда Технологии» внедрены в крупнейших компаниях финансового сектора, промышленных предприятиях, телеком-операторах и государственных структурах России и СНГ.

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