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«Гарда Технологии» представила новую версию «Гарда Предприятие»

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, Текст: Владимир Бахур

«Гарда Технологии» (входит в «ИКС Холдинг») представила обновленную версию системы защиты от утечек информации «Гарда Предприятие» с возможностью перехвата и детектирования персональных данных на графических изображениях в режиме реального времени.

Обновленная DLP-система детектирует в трафике организации сканы и фотографии таких видов документов как паспорт РФ, водительское удостоверение, банковская карта, различая документы по типу. Это позволяет службе безопасности даже в территориально-распределенных компаниях выявить и предотвратить возможность утечки персональных данных клиентов или сотрудников компании.

Дополнительно в новой версии «Гарда Предприятие» предустановлен детектор чертежей таких популярных САПР систем как AutoCAD, SolidWorks, «Компас». Система распознает в потоке перехваченных объектов файлы таких форматов как чертежи и извлекает из них текстовую информацию. Это дает возможность гибко настраивать политики безопасности, а также выполнять поиск по тексту с использованием всего набора соответствующих технологий продукта. Для чертежей отдельных форматов реализована возможность быстрого предпросмотра в веб-интерфейсе «Гарда Предприятие».

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