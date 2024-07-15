Власти решили защитить российских майнеров от грабительских цен на электричество. На их стороне Минцифры и ФАС

Минцифры и ФАС выступили против резкого повышения тарифов на электричество для майнеров. Идея роста цен исходит от Минэнерго, и критикуют ее не только другие ведомства, но и непосредственно энергетики, которые не хотят терять платежеспособных клиентов и приобретать клиентов-должников.

Минэнерго не поддержали

Предложение российского Министерства энергетики по значительному повышению тарифов за электричество для майнеров было встречено критикой со стороны сразу двух крупных госведомств. Как пишет «Коммерсант», за отечественных «криптошахтеров» вступились одновременно Минцифры и Федеральная антимонопольная служба России (ФАС).

Идея Минэнерго о резком увеличении тарифов за свет для добытчиков криптовалюты была озвучена в марте 2024 г. Министерство предложило взвинтить тарифы для компаний, занимающихся майнингом, как минимум в пять раз. В некоторых отдельных случаях цены было предложено увеличить кратно, то есть сразу в 10 раз.

Минэнерго хотело внедрить новые расценки в российских регионах с так называемым «энергодефицитом», когда объемы генерации электричества меньше объемов его потребления. К числу таковых относится, в частности, Иркутская область, ставшая своего рода центром притяжения для майнеров не только из России, но и из других стран мира. Для примера, в иркутскую область стали массово перебираться майнеры из КНР, когда в этой стране были введены жесткие ограничения на операции с криптовалютой.

FreePik Идеи Минэнерго повлекут за собой массу негативных последствий, уверены в ФАС, Минцифры и энергокомпаниях

В начале 2023 г. CNews писал, что иркутский поставщик электричества заставил частного майнера выплачивать внезапно образовавшийся долг за свет в десятки миллионов рублей. Компания в одностороннем порядке изменила ему тариф с частного на корпоративный и пересчитала все его расходы по новым ценам, вследствие чего и образовался огромный долг.

С чем не согласна ФАС

Как пишет «Коммерсант», и ФАС, и Минцифры еще в мае 2024 г. направили Минэнерго неурегулированные замечания к новому предложению министерства, которые оно реализовало в виде соответствующего проекта постановления Правительства России.

Путем повышения тарифов в «энергодефицитных» регионах для майнеров Минэнерго хочет, чтобы добытчики криптовалюты переехали в другие регионы, где нехватки электричества нет, но есть его избыток. Однако такой подход совершенно не устраивает ФАС – Служба увидела в нем нарушение закона «Об электроэнергетике», который создавался для «обеспечения недискриминационных и стабильных условий» для всех предпринимателей, говорится в отзыве ФАС.

Отдельно ФАС прошлась по «белым пятнам» в проекте постановления правительства – подготовленный Минэнерго документ, по оценке экспертов Службы, не описывает «механизмы для высвобождения мощностей». В частности, министерство не прописало нем условия «обязательного отказа потребителя от мощности, автоматического изъятия или возникновения новой мощности».

В дополнение к этому ФАС считает обязательной необходимость снимать с майнеров, живущих в «энергодефицитных» регионах, все возложенные на них ограничения, как только регион перестает быть таковым. Вместе с этим ФАС предлагает обязать поставщиков электричества заранее уведомлять регулирующие органы «о количестве майнеров в регионе на разных уровнях напряжения». Это необходимо для того, чтобы «формировать сбалансированную необходимую валовую выручку (НВВ)».

Эксперты ФАС отдельно отметили, что если поставщики электричества неправильно определят количество подключенного к сетям оборудования для майнинга, это может быть расценено как признак «нарушения антимонопольного законодательства».

Позиция Минцифры

Минцифры видит другие недочеты в предложении Минэнерго – в числе прочего, у ведомства вызывает вопросы идея о том, что правом признавать ту или иную компанию майнинг-центром с последующим резки повышением для нее тарифов на электричество будут наделены региональные комиссии. Этим же комиссиям Минэнерго хочет доверить и ведение реестра майнинг-центров.

Минцифры интересуют критерии внесения компаний в подобные реестры, поскольку, как пишет «Коммерсант», «сделать это по признаку используемого оборудования крайне сложно».

В связи с этим Минцифры высказывает опасение, что комиссии могут назначить майнерами «необоснованно большое число потребителей» в связи с тем, что проверка «железа» для добычи криптоваоюты – «исключительно трудозатратная задача», и что в отдельных случаях такая проверка и вовсе невозможна.

«Введение презумпции злоупотреблений со стороны потребителя не соответствует принципам правового регулирования», – говорится в отзыве Минцифры. В документе также озвучено предложение по созданию специального реестра центров обработки данных (ЦОД), чтобы иметь возможность корректно разделять ЦОДы и компании, занимающиеся майнингом. Без такого реестра идеи Минэнерго могут «привести к подрыву» функционирования информационных систем, включая «критическую информационную инфраструктуру», говорится в отзыве Минцифры.

Энергетики тоже против

Инициатива Минэнерго не нашла положительного отклика не только у ФАС и Минцифры, но и у компаний, занимающихся производством и доставкой электричества до потребителя – CNews писал об этом в конце июня 2024 г. Однако их интересует исключительно собственное благополучие – они видят, что идея Минэнерго по кратному росту тарифов за свет для майнеров может спровоцировать массу проблем для них.

Так, энергетики не хотят, чтобы их завалили исками компании, которым был пересчитан тариф. Также они опасаются, что в случае принятия идей Минэнерго многие компании просто перестанут платить за свет, в результате чего у них вырастет количество клиентов с гигантскими долгами за электричество.