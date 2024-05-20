Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал сервис расчетов инвестпроектов для энергетиков

Компания «Мастерская цифровых решений» разработала комплексный инструмент, который позволяет с высокой точностью рассчитывать предел стоимости реализации инвестиционных проектов в энергетике. Программный продукт компании внесен в реестр российского программного обеспечения. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что в ОЭЗ столицы развиваются производства медизделий, электронных компонентов, отечественных банкоматов, беспилотных авиасистем.

«Резидент ОЭЗ – российский ИТ-разработчик, специализирующийся на автоматизации процессов в электросетевом строительстве. Компания получила статус резидент в 2020 г. Новый импортозамещающий программный продукт на 50% ускоряет расчеты стоимости реализации инвестпроектов в электросетевом строительстве, и на 80% снижает долю ошибок. Решением уже пользуются ведущие российские электросетевые компании. Инновационный сервис для энергетической отрасли создавался и совершенствовался с 2020 г.», – отметил Владислав Овчинский.

Актуальность инновационного сервиса связана со значительными изменениями в законодательстве для строителей энергетической отрасли. С 2024 г. возобновляет действие требование п. 3.1 статьи 23 ФЗ «Об электроэнергетике», согласно которому объем финансовых потребностей для реализации инвестиционного проекта не должен превышать предельную стоимость, рассчитанную по укрупненным нормативам цены (УНЦ).

Расчеты с использованием УНЦ позволяют предотвратить завышение стоимости, выявить ошибки в проектно-сметной документации, а также повысить прозрачность инвестпрограммы. Это важный инструмент для органов исполнительной власти, который позволяет убедиться, что инвестиции в развитие энергетической инфраструктуры не превышают разумные пределы.

«Программное обеспечение позволяет проводить расчеты по укрупненным нормативам цены ресурсов, актуальным на 2024 г. В новом сборнике УНЦ обновлена стоимость более 2100 позиций, появилось 750 новых показателей, количество региональных коэффициентов значительно увеличилось, превысив отметку в 7700 единиц. Рассчитывать вручную предельную стоимость инвестпроектов, по которым будут «тянуть» линии электропередач, строить новые объекты, проводить реконструкцию, техническое перевооружение, стало гораздо сложнее», – сказал руководитель «Мастерской цифровых решений», эксперт отрасли электроэнергетики Алексей Голиков.

По словам разработчиков, в сервисе работает свыше 500 алгоритмов проверки с учетом постоянно обновляемой базы расценок.

«С 2019 г. компания создала и выпустила на рынок три крупных продукта, среди которых система управления проектами для решения различных корпоративных задач, база проектов и закупок для производителей и поставщиков электросетевого оборудования и материалов. Все программные продукты внесены в реестр российского ПО», – сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

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Особая экономическая зона «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 280 гектаров.