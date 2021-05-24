Инновационную систему управления проектами разработали в ОЭЗ «Технополис «Москва»

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» – компания «Мастерская цифровых решений» – выпустил усовершенствованную версию системы управления проектами Easy Task, которую можно применять для решения корпоративных задач в самых разных сферах деятельности. Об этом сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

«Мастерская цифровых решений» специализируется на разработке программного обеспечения и представляет кластер информационно-коммуникационных технологий, объединяющий более 20 компаний особой экономической зоны Москвы. Новый программный продукт создавался и совершенствовался с 2020 г., объем инвестиций в него составил несколько десятков миллионов рублей. Первая версия уже протестирована в компаниях энергетической отрасли. Новая версия системы дополнена рядом полезных функций и может быть универсальным помощником в работе над любыми проектами в самых разных областях», - отметил Александр Прохоров.

Подобные программы стали особенно популярны за прошедший год, когда компании переходили на вынужденную «удаленку» в связи с пандемией коронавируса. «Системы управления проектами облегчают ведение нескольких проектов одновременно, позволяют быстро создавать задачи, назначать исполнителей, делегировать выполнение поручений, общаться и обмениваться документами в чатах внутри системы, видеть загрузку исполнителей, отслеживать ход проекта, получать статистику о работе команды. Разработка компании дополняет арсенал инноваций особой экономической зоны Москвы в области цифровых решений, которые сегодня являются одними из самых востребованных в экономике», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.

Отличительной особенностью системы является легкость в использовании и применении – даже в крупных организациях она может быть внедрена за один день, говорит генеральный директор «Мастерской цифровых решений» Алексей Голиков.

«Разработка продукта началась в 2019 г., а год назад была выпущена первая версия. В течение года продукт совершенствовался и сейчас доступна новая версия. Компания придерживается гибкой методологии разработки, развивает систему постепенно и только в нужных пользователям направлениях. Такой подход помогает создать простую в освоении программу с минимумом кнопок», — рассказал Алексей Голиков.

Он отметил, что кроме стандартных функций, таких как создание проектов, добавление задач, назначение исполнителей, есть и уникальные инструменты – такие как, например, инкубатор идей. Принцип его работы состоит том, что пользователи заносят бизнес-идеи в специальный раздел, где предложения получают обратную связь от коллег, трансформируются в задачи или доказывают свою несостоятельность.

Функция авто-KPI, которая появилась в обновленной программе, помогает оценить эффективность работы сотрудников по заданным критериям, например, по числу просроченных задач и количеству возвращений на доработку. Среди новаций и карта загрузки исполнителей. Она позволяет сотруднику эффективно планировать свою работу в течение дня, недели, месяца, а руководителю — ставить задачи в пределах лимита рабочего времени.

Помимо компьютерной версии и мобильного приложения разработчики реализовали решение в виде умного бота, который напоминает о скором наступлении дедлайна и дублирует основные функции программы. Меню поддерживает голосовой ввод данных, что ускоряет постановку задач.

Система управления проектами универсальна для всех отраслей. Первыми же пользователями стали проектные организации в электроэнергетике: «НТЦ ФСК ЕЭС», «СИБНИИЭ», «МодЭнС Групп».