Девелоперская компания «Сити21» перешла на налоговый мониторинг с «Контуром»

«Сити21» — девелоперская компания Московского региона, в 2025 г. стала участником налогового мониторинга. Разработчиком витрины данных для взаимодействия с налоговыми органами выступил «Контур». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Компания приняла решение о переходе на налоговый мониторинг, выделив для себя следующие преимущества нового режима: минимизация ошибок в учете и в связи с этим уменьшение вероятности штрафов и доначислений; быстрое закрытие налогового периода, дистанционная работа по запросам налоговой.

На этапе выбора ИT-решения команда «Сити21» проанализировала рынок и остановилась на сервисе «Контур.Налоговый мониторинг», который оказался оптимальным по соотношению цены и качества. Кроме того, компания уже использует другие продукты «Контура» — «Диадок», «Фокус», «Экстерн», «Толк». Все это объединяется в единую систему, которая помогает работать в режиме налогового мониторинга.

Весь процесс работы по переходу на новый режим занял примерно полгода. Со стороны «Сити21» в команду проекта вошли директор по ИT, финансовый директор, главный бухгалтер, разработчики. Примерно 70% нагрузки легло на ИT-департамент, главный бухгалтер подключалась на этапах проверки выгрузок и взаимодействия с налоговой инспекцией, а также при подготовке системы внутреннего контроля (СВК).

Одним из ключевых этапов стало внедрение единой системы хранения электронных документов (СХЭД). Как и во многих компаниях, информация у «Сити21» была распределена по разным источникам, а часть данных отсутствовала в электронном виде. Для СХЭД реализовали типизацию по утвержденному справочнику видов документов (СПВДОК). Каталог видов документов оказался обширным, но на практике используется лишь часть из них, поэтому процесс типизации удалось автоматизировать, чтобы не тратить время на ручную обработку.

Отдельное внимание уделили организации СВК. Большая часть регламентов в компании уже была создана, поэтому «Контур» предоставил шаблоны для СВК, в том числе недостающие элементы, а специалисты «Сити21» адаптировали документы под специфику компании.

Алексей Голиков, директор по ИТ «Сити21»: «Для успешного перехода на налоговый мониторинг важно, чтобы в команде был технический специалист, который хорошо знает информационные и учетные системы компании, а также разбирается в бизнес-процессах: понимает, какие виды документов используются и в каком формате — ручном или автоматизированном. Выбранное ИT-решение, будь то собственная разработка или продукт партнера, нужно интегрировать с внутренними системами. Все документы должны быть связаны между собой и использоваться без дублирования и разных версий».

Сергей Зуев, руководитель группы внедрения сервиса «Контур.Налоговый мониторинг»: «Компания «Сити21» эффективно распределила ресурсы и сформировала сильную команду для организации перехода на налоговый мониторинг, что значительно упростило и ускорило весь процесс. Со своей стороны мы разработали специальную логику выгрузки данных, выделенную в отдельный модуль для 1С».