В Московский институт электронной техники подало документы рекордное количество абитуриентов

Национальный исследовательский университет «МИЭТ», являющийся стратегическим вузом для предприятий особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», завершил приемную кампанию. Результаты 2023 г. стали рекордными для университета, на 25% превысив показатели 2022 г. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

Производственные мощности вуза располагаются в особой экономической зоне столицы. Университет сотрудничает с предприятиями, которые находятся на площадке «МИЭТ». Там расположено производство семи компаний – ЗИТЦ, ЗНТЦ, «КМ-211», «Рукэп», «Ангстрем-Т» и др.

«НИУ МИЭТ – один из ключевых вузов электронной промышленности. Большинство его студентов проходят практику в компаниях еще во время обучения и по окончании вуза сразу начинают работать. Особое значение выпускники университета имеют для предприятий всех четырех зеленоградских площадок ОЭЗ «Технополис Москва». В 2023 г. в вуз подали рекордное количество заявлений на обучение – более 5,6 тыс. в рамках приемной кампании. Этот результат на 25% превышает показатели 2022 г.», – сказал Владислав Овчинский.

Наиболее высокий конкурс на бюджетные места отмечается по направлениям: «Информационные системы и технологии», «Прикладная информатика», «Информатика и вычислительная техника» и «Информационная безопасность». Средний балл по одному предмету также вырос по отношению к 2022 г., превысив 78 баллов. Рекордсменом по количеству поданных на бюджетное обучение заявлений стало направление «Информатика и вычислительная техника» – более 3000 заявлений подано исключительно сюда. В 2023 г. свыше 55% от общего числа поступающих рассматривали бюджетное обучение в рамках конкретно этой специальности.

«Большой интерес абитуриенты также проявляли к направлению «Электроника и наноэлектроника». Для поступления требовалось наличие результатов ЕГЭ по физике, а на само направление было выделено наибольшее количество бюджетных мест – 141. Проходной балл сюда стал самым высоким с 2020 г., превысив 194, а средний балл зачисленных – 219. Это свидетельствует о растущем интересе абитуриентов к профильным инженерным специальностям», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Почти 60% заявлений на обучение подали с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), около 15% – дистанционно, через личный кабинет абитуриента на официальном сайте НИУ МИЭТ. Рекордсменом в соотношении «поданные заявления/число бюджетных мест» стало на направление «Информационная безопасность» – на каждое бюджетное место претендовало не менее 25 человек.

«Нам еще предстоит детальный анализ результатов приемной кампании 2023 г., но уже сейчас очевидно, что усилия государства, направленные на раннюю профориентацию школьников и популяризацию инженерных профессий, дают свои плоды. Безусловно, важной причиной роста конкурса стала информационная и молодежная политика университета, предполагающая активную и разнообразную профориентационную деятельность в течение учебного года со школьниками всех возрастов», – отметил ректор НИУ «МИЭТ» Владимир Беспалов.

В 2023 г. НИУ «МИЭТ» выпустил свыше 1000 молодых специалистов, часть из которых готовы принять на работу на предприятиях особой экономической зоны столицы. По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, особое значение выпускники вуза имеют для предприятий кластера микроэлектроники.

***

ОЭЗ «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 260 гектаров.