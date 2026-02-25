Разделы

Балашов Александр


СОБЫТИЯ


25.02.2026 Студент МИЭТ — целевик «Микрона» пройдет обучение в Пекинском технологическом институте 1
03.09.2024 В Москве увеличился прием абитуриентов на технические специальности 1
20.07.2023 Увеличилось количество бюджетных мест в НИУ МИЭТ по техническим специальностям 1
22.12.2015 БФТ и DataFort внедрили облачную систему госзакупок в Белгородской области 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Балашов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Микрон - Micron 1614 2
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 380 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 471 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 296 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1718 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 172 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 159 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 103 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 579 3
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 447 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2765 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 263 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 693 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 164 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4564 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23424 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15008 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5691 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23146 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1093 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12392 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 482 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13149 1
Робототехника - Мехатроника 38 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2156 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32242 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74204 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3603 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3392 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34194 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 257 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3451 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 116 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Госзаказ - АЦК-Государственный-Муниципальный заказ 43 1
Дегтев Геннадий 270 2
Ефимов Владимир 144 1
Головко Никита 1 1
Овчинский Владислав 230 1
Гарбузов Анатолий 142 1
Хомутская Евгения 4 1
Петров Владислав 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 159045 3
Москва - Печатники 144 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46234 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 705 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18432 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32109 3
Образование в России 2582 3
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1032 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3749 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5322 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6411 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2834 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55270 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15323 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51530 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8414 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17501 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1616 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1476 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 273 1
Английский язык 6905 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 607 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 292 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 687 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 89 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 107 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 271 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1310 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 55 1
