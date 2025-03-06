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ОЭЗ Технополис Москва ОЭЗ Москвы завода Микрон
ОЭЗ Технополис Москва и организации, системы, технологии, персоны:
|Элемент ГК - Микрон - Micron 1480 3
|Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 439 2
|1С 8333 1
|ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 147 2
|Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А.В. Щусева 4 1
|Дегтев Геннадий 262 2
|Овчинский Владислав 228 2
|Шмелев Роман 1 1
|Волосов Василий 4 1
|Старков Антон 3 1
|Хасьянова Гульнара 143 1
|Собянин Сергей 397 1
|Ликсутов Максим 125 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146477 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43625 3
|Москва - Печатники 129 2
|Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 851 1
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