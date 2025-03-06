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ОЭЗ Технополис Москва ОЭЗ Москвы завода Микрон


06.03.2025 В 2024 году «Микрон» зарегистрировал 7 объектов интеллектуальной собственности 1
19.01.2023 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» помог оцифровать экспонаты Музея архитектуры имени А.В. Щусева 1
29.12.2022 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустил систему быстрых платежей в крупной торговой сети 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

ОЭЗ Технополис Москва и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Микрон - Micron 1480 3
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 439 2
8333 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 147 2
Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А.В. Щусева 4 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 476 3
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 373 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 466 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 240 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4222 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31227 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1102 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8679 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2421 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19945 1
SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card 265 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24433 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4831 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7963 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1143 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67421 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2981 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2223 1
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ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 505 1
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Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7698 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11742 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5935 1
Маркировка - Marking 1087 1
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Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 811 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6023 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4185 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4716 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29553 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8714 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3998 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5862 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1522 1
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