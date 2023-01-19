Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» помог оцифровать экспонаты Музея архитектуры имени А.В. Щусева

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва», завод «Микрон», внедрил в Музее архитектуры имени А. В. Щусева автоматизированную систему учета и контроля перемещения произведений искусства, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Сегодня маркировка с помощью RFID-меток широко применяется для инвентаризации, автоматизации техпроцессов и контроля доступа к различным объектам — например, музейным экспонатам. Так, резидент ОЭЗ Москвы помог оцифровать часть коллекции Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А. В. Щусева. Для этого завод поставил учреждению несколько тысяч RFID-меток собственного производства», – сказал Владислав Овчинский.

Решение позволяет оперативно проводить ревизию экспонатов культурного наследия, регистрировать их передачу на реставрацию, выездные выставочные мероприятия или в запасники, а также защищает от несанкционированного доступа к музейным коллекциям.

«Инвентаризация музея является трудоемкой и длительной процедурой. При ручном процессе могут быть повреждены или утрачены уникальные предметы. Цифровой инструмент позволяет сократить время контроля почти над миллионом экспонатов и обеспечивает точный перенос информации», – отметил начальник отдела безопасности Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А. В. Щусева Роман Шмелев.

Оборудование размещено на входе и выходе выставочного зала и в прикассовой зоне. Система учета и контроля музейных ценностей производства завода «Микрон» включает набор радиочастотных меток для маркировки объектов, мобильный RFID-терминал сбора данных, RFID-принтер и отечественное программное обеспечение. Противокражная рамка с RFID-антенной и считывателем разработана тем же производителем.

Каждому экспонату и товару присваивается индивидуальный номер. Все объекты маркируются метками, которые регистрируются в базе данных программного комплекса и «1С». Информация, присвоенная метке, содержит учетный номер, наименование, краткое описание и другие данные. RFID-оборудование и ПО обеспечивают мгновенную запись и считывание информации, интегрирует ее в учетной программе в режиме реального времени. При продаже товаров в учетной системе «1С» проводятся операции их списания, а в случае неправомерного выноса имущества через противокражную рамку на пульт охраны поступает соответствующее сообщение и срабатывает светозвуковая сигнализация.

«Современные технологии и автоматизированные системы входят в жизнь музеев, успешно решая задачи культурных фондов нового технологического поколения. В музейной сфере, где велик риск человеческого фактора, системы инвентаризации и контроля значительно упрощают рутинную работу сотрудников и повышают сохранность экспонатов», – отметил директор по продажам RFID и IT АО «Микрон» Василий Волосов.

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В продуктовой линейке завода более 200 меток различных видов и модификаций: карт, бирок, маркировочных устройств и изделий.

«Резидент ОЭЗ Москвы “Микрон” – крупнейший российский производитель и экспортер микроэлектроники, одно из старейших предприятий этой отрасли. В прошлом году завод отметил 55-летний юбилей, а статус резидента столичной ОЭЗ был присвоен в 2015 г. За это время компания инвестировала в развитие производства более 1,1 млрд руб. и создала свыше 1300 высококвалифицированных рабочих мест», – сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Оцифровка музейных фондов проводится в рамках программы развития цифровой экономики в России и реализации национального проекта «Культура». Цель – обеспечить качественно новый уровень развития инфраструктуры учреждений культуры и сделать культурное наследие более технологически доступным с помощью цифровой трансформации процессов.

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Особая экономическая зона «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь пяти площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 223 гектара.