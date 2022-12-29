Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустил систему быстрых платежей в крупной торговой сети

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» завод «Микрон» разработал NFC-решение, которое позволит расплатиться за товар смартфоном и будет доступно в 70% супермаркетов сети. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Современная городская среда немыслима без удобных платежных сервисов. Разработка резидента ОЭЗ Москвы завода “Микрон” для оплаты покупок с помощью радиочастотной идентификации может стать достойной заменой иностранных систем быстрых платежей. Метка для бесконтактных платежей выполнена на базе отечественного микроконтроллера первого уровня – единственного российского микрочипа, соответствующего международным стандартам. Ее серийное производство началось в августе 2022 г.», – сказал Владислав Овчинский.

В рамках проекта разработан NFС-куб, который позволяет оплатить покупки через NFC-метку или QR-код. Для оплаты товара через QR-код необходимо включить камеру мобильного устройства и отсканировать динамический код, при оплате NFC достаточно поднести телефон к чипу. В память NFC-метки записана ссылка от Системы быстрых платежей банка торговой точки, через который проходят все операции купли-продажи. При ее считывании гаджетом автоматически запускается банковское приложение для проведения оплаты и отображается сумма платежа, переданная на метку кассиром.

«Сегодня «Микрон» выпускает более 200 меток различных видов и модификаций: карт, бирок, маркировочных устройств и изделий. RFID-продукция завода успешно применяется для инвентаризации, контроля контрафакта, автоматизации техпроцессов, складской и торговой логистики, а также для контроля доступом к различным объектам и единицам хранения», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

«Это первый в России массовый проект по внедрению NFC-меток для работы в системе быстрых платежей. Сервис реализован в соответствии со всеми стандартами безопасности и обеспечивает мгновенное поступление денежных средств, независимо от времени суток и территориального расположения плательщика», – сказал руководитель проектов RFID и IT АО «Микрон» Антон Старков.

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ПАО «Микрон» – российский производитель и экспортер микроэлектроники. В 2022 г. он отметил свое 55-летие. В настоящий момент он производит более 700 типономиналов продукции, включая интегральные схемы для защищенных носителей данных, идентификационных, платежных и транспортных документов, управления питанием и RFID-маркировки для различных отраслей цифровой экономики.

Особая экономическая зона «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь пяти площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 223 га. Объем инвестиций компаний, локализовавших производство на территории ОЭЗ столицы, превышает 87 млрд руб.