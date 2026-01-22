Разделы

Волосов Василий


СОБЫТИЯ


22.01.2026 Впервые на Ozon: RFID-метки «Микрона» в розничной продаже 1
24.10.2024 RFID инвентаризация: «Микрон» ускорил учет офисного имущества в восемь раз 1
19.01.2023 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» помог оцифровать экспонаты Музея архитектуры имени А.В. Щусева 1
04.08.2021 «Альбатрос» оцифрует свои объекты с коробочным решением «RFID инвентаризация» 1
09.06.2021 «Микрон» выпустил готовое решение для цифровой маркировки объектов городской среды 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Волосов Василий и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Микрон - Micron 1593 4
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 467 2
9068 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 157 2
Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А.В. Щусева 4 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Москвы завода Микрон 3 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 558 3
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 440 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 259 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1158 5
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4545 4
Маркировка - Marking 1235 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4503 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73599 2
Оцифровка - Digitization 4936 2
Учет ТМЦ - Учет товарно-материальных ценностей - Материальный учет - Управление материальными ресурсами - Инвентаризация товаров и материалов - Material management 102 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13021 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4691 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2647 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2633 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1382 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1551 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 558 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1212 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6101 1
Дегтев Геннадий 270 2
Овчинский Владислав 230 1
Шмелев Роман 1 1
Прохоров Александр 102 1
Россия - РФ - Российская федерация 157849 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45977 2
Москва - Печатники 143 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 911 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1024 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 3
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 555 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1468 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 780 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 834 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10388 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6338 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5296 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 286 2
