«Микрон» выпустил готовое решение для цифровой маркировки объектов городской среды

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» – завод «Микрон» – запустил производство универсального продукта для инвентаризации объектов городской среды. Благодаря разработке компании оцифровка малых архитектурных форм стала намного проще и доступнее любым предприятиям городского хозяйства, в том числе небольшим управляющим компаниям, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

«Завод «Микрон» выпустил готовый RFID-комплект для инвентаризации объектов городской среды – детских площадок, спортинвентаря, фонтанов, беседок и многих других. Обслуживание малых архитектурных форм требует цифровой инфраструктуры, и RFID-маркировка – часть этой инфраструктуры, которая помогает содержать в порядке растущий парк объектов благоустройства. Решение от резидента ОЭЗ «Технополис «Москва» способствует цифровизации в управлении имуществом, позволяет эффективно вести учет, оптимизировать расходы и экономить время», – отметил Александр Прохоров.

Метки были созданы компанией «Микрон» в прошлом году к 873-летию Москвы, напомнил генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.

«Благодаря комплектации в виде коробочного решения со считывающим оборудованием RFID-метки получат более широкое распространение и помогут содержать объекты города в порядке для комфорта его жителей. Завод «Микрон» выступает флагманом в цифровых технологиях. Работая в ОЭЗ Москвы, предприятие имеет возможность экономить на налоговых и таможенных отчислениях и вкладывать дополнительные средства в инновации. В результате высоких компетенций компании и при наличии комфортных бизнес-условий в арсенале «Микрона» насчитывается 700 типов и видов продукции микроэлектроники, которая применяется как в России, так и за рубежом», – отметил Геннадий Дегтев.

Комментируя выпуск нового решения, директор по продажам RFID компании «Микрон» Василий Волосов отметил: «Применение готового коробочного комплекта не требует специальных знаний и настроек, все работы осуществляются по инструкции, это делает инвентаризацию и учет малых архитектурных форм еще более удобным общедоступным инструментом. Метки «Балчуг», входящие в комплект разработаны и произведены в России, работают в ультравысокочастотном диапазоне и считываются на расстоянии до 16 метров».

RFID-продукция «Микрона» также успешно применяется при цифровизации предприятий, в инфраструктурных проектах и в малом бизнесе для задач инвентаризации, защиты бренда и контроля контрафакта, автоматизации техпроцессов, складской и торговой логистики, контроля и управления доступом к различным объектам и единицам хранения. Отрасли применения – транспорт, торговля, энергетика, строительство, агроиндустрия, финансовые, образовательные и медицинские учреждениях. Помимо инфраструктурных промышленных и госпроектов, RFID-маркировка находит применение для новых цифровых сервисов в различных индустриях, в том числе для персонализации сервисов, бонусов, активаций и контента, омниканальных коммуникаций и продаж, управления клиентским опытом на основе данных.

«Микрон» серийно производит более 200 видов различных меток и модификаций (меток, карт, инлеев, бирок, маркировочных устройств и изделий) с разным набором технических характеристик и свойств, в зависимости от задач, условий и сценариев применения, а также собственную RFID-лабораторию по разработке и тестированию радиочастотных идентификационных изделий во всех действующих диапазонах частот, что позволяет учитывать индивидуальные требования заказчика при нестандартных задачах и материалах. Ежегодно запускается в серийное производство более 30 новых изделий и модификаций.

Особая экономическая зона «Технополис «Москва» включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 га: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде – «Алабушево», «Микрон», МИЭТ и «Ангстрем». В настоящий момент на территории ОЭЗ локализовано более 180 высокотехнологичных компаний.