Спецпроекты

|

«Микрон» выпустил готовое решение для цифровой маркировки объектов городской среды

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» – завод «Микрон» – запустил производство универсального продукта для инвентаризации объектов городской среды. Благодаря разработке компании оцифровка малых архитектурных форм стала намного проще и доступнее любым предприятиям городского хозяйства, в том числе небольшим управляющим компаниям, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

«Завод «Микрон» выпустил готовый RFID-комплект для инвентаризации объектов городской среды – детских площадок, спортинвентаря, фонтанов, беседок и многих других. Обслуживание малых архитектурных форм требует цифровой инфраструктуры, и RFID-маркировка – часть этой инфраструктуры, которая помогает содержать в порядке растущий парк объектов благоустройства. Решение от резидента ОЭЗ «Технополис «Москва» способствует цифровизации в управлении имуществом, позволяет эффективно вести учет, оптимизировать расходы и экономить время», – отметил Александр Прохоров.

Метки были созданы компанией «Микрон» в прошлом году к 873-летию Москвы, напомнил генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.

«Благодаря комплектации в виде коробочного решения со считывающим оборудованием RFID-метки получат более широкое распространение и помогут содержать объекты города в порядке для комфорта его жителей. Завод «Микрон» выступает флагманом в цифровых технологиях. Работая в ОЭЗ Москвы, предприятие имеет возможность экономить на налоговых и таможенных отчислениях и вкладывать дополнительные средства в инновации. В результате высоких компетенций компании и при наличии комфортных бизнес-условий в арсенале «Микрона» насчитывается 700 типов и видов продукции микроэлектроники, которая применяется как в России, так и за рубежом», – отметил Геннадий Дегтев.

Комментируя выпуск нового решения, директор по продажам RFID компании «Микрон» Василий Волосов отметил: «Применение готового коробочного комплекта не требует специальных знаний и настроек, все работы осуществляются по инструкции, это делает инвентаризацию и учет малых архитектурных форм еще более удобным общедоступным инструментом. Метки «Балчуг», входящие в комплект разработаны и произведены в России, работают в ультравысокочастотном диапазоне и считываются на расстоянии до 16 метров».

RFID-продукция «Микрона» также успешно применяется при цифровизации предприятий, в инфраструктурных проектах и в малом бизнесе для задач инвентаризации, защиты бренда и контроля контрафакта, автоматизации техпроцессов, складской и торговой логистики, контроля и управления доступом к различным объектам и единицам хранения. Отрасли применения – транспорт, торговля, энергетика, строительство, агроиндустрия, финансовые, образовательные и медицинские учреждениях. Помимо инфраструктурных промышленных и госпроектов, RFID-маркировка находит применение для новых цифровых сервисов в различных индустриях, в том числе для персонализации сервисов, бонусов, активаций и контента, омниканальных коммуникаций и продаж, управления клиентским опытом на основе данных.

«Микрон» серийно производит более 200 видов различных меток и модификаций (меток, карт, инлеев, бирок, маркировочных устройств и изделий) с разным набором технических характеристик и свойств, в зависимости от задач, условий и сценариев применения, а также собственную RFID-лабораторию по разработке и тестированию радиочастотных идентификационных изделий во всех действующих диапазонах частот, что позволяет учитывать индивидуальные требования заказчика при нестандартных задачах и материалах. Ежегодно запускается в серийное производство более 30 новых изделий и модификаций.

Особая экономическая зона «Технополис «Москва» включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 га: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде – «Алабушево», «Микрон», МИЭТ и «Ангстрем». В настоящий момент на территории ОЭЗ локализовано более 180 высокотехнологичных компаний.

Дмитрий Степанов

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Крок» пострадал от «налогового маневра». НДС за ПО Microsoft для «Третьяковки» ему придется платить из своего кармана

Минцифры станет отвечать за спрос на российское «железо»

Защищенный почтовый сервис ушел из России, чтобы не воевать с Роскомнадзором. Как продолжить им пользоваться

«Ситроникс» начала выпуск серверов на Intel Xeon и хочет «разогнаться» до 30 тыс. штук в год

«Билайн» покупает облачный бизнес IBS

В Москве заработает госконтроль над сонными таксистами

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие программы для записи видео с экрана ПК: выбор ZOOM

Лучшие системы автоматического полива для дачи: выбор ZOOM

Как выбрать роутер для дачи: Wi-Fi на всем участке

Показать еще

Наука

Революция в добыче металлов: «лапароскопический» метод позволяет достать руду без вреда природе

Как новый материал изменит форму самолетов-невидимок?

Новый научный эксперимент — аккумуляторы из цемента
Показать еще