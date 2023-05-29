В университете «МИЭТ» открылся центр оценки подготовки специалистов электронной промышленности

Межотраслевой экзаменационный центр (МЭЦ МИЭТ) независимой оценки качества подготовки специалистов при трудоустройстве на предприятия электронной промышленности особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» открылся в Национальном исследовательском университете «МИЭТ». Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«В кластере микроэлектроники столичной особой экономической зоны работает более 30 компаний, которые производят свыше 50% всей продукции, выпускаемой на территории ОЭЗ. Производители микросхем, систем безопасности на основе искусственного интеллекта, чипов, полупроводниковых устройств, цифровых меток нуждаются в высококвалифицированных специалистах со знанием современных трендов отрасли и актуальными компетенциями. Межотраслевой экзаменационный центр позволит определить уровень знаний выпускников вузов и скорректировать образовательные программы, ориентируясь на запросы работодателей», – отметил Владислав Овчинский.

Студенты, успешно сдавшие экзамен в центре, получат свидетельство с занесением сведений в реестр независимой оценки квалификации (НОК), что обеспечит конкурентное преимущество при трудоустройстве.

По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, в апреле 2023 г. МЭЦ МИЭТ был аттестован в качестве экзаменационной площадки по 12 видам профессиональной деятельности в области микро- и наноэлектроники, телекоммуникаций и связи.

В организации новой структуры приняли участие НИУ МИЭТ, Совет по профессиональным квалификациям в сфере нанотехнологий и микроэлектроники, Совет по профессиональным квалификациям в области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники, Ассоциация вузов ЭКБ, а также резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» – «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники» (НИИМЭ) и АО «Зеленоградский инновационно-технологический центр». В рамках работы экзаменационного центра в систему образования МИЭТ будут внедрены профстандарты и отраслевые требования к уровню квалификации молодых инженеров.

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«Наши главные цели – это трудоустройство выпускников, самопроверка знаний, умений и уровня квалификации, создание конкурентоспособных образовательных программ и покрытие кадровых дефицитов рынка труда. Все это тесно взаимосвязано с целями и задачами программы развития МИЭТ до 2030 г. «Приоритет – 2030» – среди них и подготовка кадров, лидеров для развития электроники и ИТ-сферы, совместное с работодателями проектирование образовательных программ, формирование системы признания качества подготовки кадров на основе независимой оценки», – сказал руководитель МЭЦ МИЭТ Дмитрий Бобриков.

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ОЭЗ «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 260 гектаров.