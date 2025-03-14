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Холдинг «Цикада» и NexTouch объединили усилия для реализации проектов по сенсорным терминалам

Холдинг «Цикада», системный интегратор в области информационных технологий и отечественный производитель дисплеев и интерактивного оборудования NexTouch, подписали партнерское соглашение. Это сотрудничество стало ответом на растущий спрос на высококачественные отечественные технологии в условиях ухода зарубежных компаний с российского рынка.

Совместная работа направлена на разработку и внедрение высокотехнологичных комплексных решений для бизнеса и государственного сектора. Благодаря богатому опыту в системной интеграции холдинг «Цикада» интегрирует решения NexTouch в свои проекты, что не только расширит ассортимент предоставляемых услуг, но и улучшит качество конечных изделий. В рамках партнерства особое внимание планируется уделить созданию защищенного видеотерминала для объектов критической информационной инфраструктуры, который дополнительно будет защищен криптографическими методами. Это обеспечит высокий уровень безопасности, необходимый для применения на стратегически важных объектах. Несмотря на то, что спрос на защищенные решения в России постоянно растет, при этом мало внимания уделяется защите мультимедийных продуктов.

«Мы с энтузиазмом начинаем наше сотрудничество с NexTouch. Объединив усилия, мы сможем предложить клиентам уникальные решения, которые отвечают самым высоким требованиям современного рынка. Мы нацелены на разработку и внедрение инновационных продуктов, способных эффективно реагировать на вызовы времени», – отметил Александр Колосов, генеральный директор холдинга «Цикада».

NexTouch инвестирует в развитие собственной электронной компонентной базы, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и модернизацию производственных мощностей для выпуска новой продукции. Компания производит несколько тысяч единиц оборудования ежемесячно, что позволяет полностью удовлетворить потребности рынка. Вся продукция компании внесена в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России.

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