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Крикушенко Александр

СОБЫТИЯ


05.08.2026 На банкротящегося производителя телевизоров «Квант» нашелся покупатель 1
22.09.2022 «Т1 интеграция» заключила партнерское соглашение с NexTouch 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Крикушенко Александр и организации, системы, технологии, персоны:

NexTouch - НэксТач - Некс-Т 47 2
DNS Group - ДНС Групп - ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей КЦ - Кей Компьютер-Центр - Технопоинт 222 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1624 1
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 220 1
Yandex - Яндекс 9315 1
RusProfile - Руспрофайл 37 1
МЭФ Legal - МЭФ Лигал 20 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8969 1
Альфа-Капитал УК 161 1
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1177 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3987 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 640 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26163 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7567 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5933 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9681 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2482 1
Интерфакс - СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 311 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - РРПП - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 786 1
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Етонов Михаил 13 1
Гориславец Алексей 2 1
Калинина Мария 3 1
Афонин Игорь 3 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 987 1
Россия - РФ - Российская федерация 167601 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47887 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1093 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7566 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53870 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8938 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34091 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18298 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472116, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 201111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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