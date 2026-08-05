Индексная книга (каталог) CNews*
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Крикушенко Александр
СОБЫТИЯ
|05.08.2026
|На банкротящегося производителя телевизоров «Квант» нашелся покупатель 1
|22.09.2022
|«Т1 интеграция» заключила партнерское соглашение с NexTouch 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Крикушенко Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|RusProfile - Руспрофайл 37 1
|МЭФ Legal - МЭФ Лигал 20 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8969 1
|Альфа-Капитал УК 161 1
|Крикушенко Владимир 19 1
|Етонов Михаил 13 1
|Гориславец Алексей 2 1
|Калинина Мария 3 1
|Афонин Игорь 3 1
|Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 987 1
|Россия - РФ - Российская федерация 167601 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47887 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472116, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 201111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472116, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 201111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.