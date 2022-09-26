Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал умные остановки на солнечных батареях

Инженеры компании – резидента особой экономической зоны «Технополис Москва» разработали первые в столице полностью автономные и экологичные городские автобусные остановки, оснащенные солнечными панелями и сенсорными экранами. При их создании использовались отечественные решения в области микроэлектроники. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Преобразование городской жизни в сторону инноваций, а также забота об экологии – важные задачи, в решении которых активно участвуют предприятия высокотехнологичного сектора промышленности. На территории особой экономической зоны Москвы его представляет 31 компания. Общий объем их инвестиций в собственное производство за несколько лет превысил 30 млрд руб.. Так, недавно один из резидентов разработал автономные, экологичные городские автобусные остановки, оснащенные солнечными панелями. Компания создавала их с использованием отечественных решений в области микроэлектроники. В свой проект она вложила более 25 млн руб.», – сказал Владимир Ефимов.

Речь идет о компании NexTouch. Все «умные» остановки предприятия оснащены устройствами для проводной и беспроводной зарядки смартфонов, системой мониторинга окружающей среды и оперативной связи с городскими службами. Также в них встроены индукционные системы – эти устройства помогут слабослышащим людям узнать о прибытии нужного им рейса.

«Первая партия предназначена для экспорта – в нее войдут 20 закрытых остановок и 50 открытых зон ожидания. До конца 2022 г. все 70 комплектов будут изготовлены и отправлены в Испанию. При этом резидент ОЭЗ Москвы уже сейчас готовит к серийному выпуску расширенную версию устройств, адаптированную к климату столицы», – отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Остановки из этой серии оборудуют солнечными панелями большей мощности. Они обеспечат круглосуточную работу датчиков и сенсорных экранов. Встроенные датчики будут отслеживать уровень шума, загрязнения воздуха, температуру и влажность, автоматически передавая полученную информацию в ситуационные центры. Это позволит быстро реагировать на любые чрезвычайные ситуации и обеспечивать комфорт людей, например, повышая температуру обогрева при резком похолодании.

На сенсорные экраны будет выведена информация о прибытии и перемещении транспорта, а навигационный интерфейс на основе географической информационной системы позволит планировать маршрут заранее. Остановки помогут и в организации культурного досуга – сенсоры дополнят справками о близлежащих культурных объектах и достопримечательностях, а также городской афишей.

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В целом предприятие планирует выпускать остановки двух типов: открытые и закрытые, оснащенные тремя и пятью экранами соответственно.

«Компания NexTouch, представляющая передовой сегмент сферы микроэлектроники, имеет статус резидента с 2017 г.. Благодаря получаемым льготам и преференциям к настоящему времени она инвестировала в свое производство почти 230 млн руб. и обеспечила более 70 новых рабочих мест», – отметил генеральный директор ОЭЗ Москвы Геннадий Дегтев.

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ОЭЗ «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь пяти площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 223 га. Общая площадь производственных корпусов составляет более 500 тыс. кв м.